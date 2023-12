Adrienne Dhaene blaast honderd kaarsjes uit

In bijzijn van haar kinderen en een delegatie van het gemeentebestuur vierde Adrienne Dhaene haar 100ste verjaardag. De kwieke eeuwelinge woont nog zelfstandig in de Hulstersestraat.

Adrienne Dhaene zag het levenslicht op 19 december 1923. Dag op dag honderd jaar later werd haar eeuwfeest gevierd in bijzijn van haar vier kinderen. Ook een delegatie van het gemeentebestuur kwam langs. Adrienne kreeg onder meer een foto van het koningspaar en geschenken toegestopt. Ze genoot met volle teugen van haar verjaardag.

Zelfstandig wonen

De honderdjarige is afkomstig van Leupegem in Oost-Vlaanderen. Daar werd ze geboren in een landbouwgezin gerund door haar ouders Cerille en Clara Gequière. In 1946 stapte ze met André Busquaert in het huwelijk, dat was in Ooigem. André is helaas vroeg overleden, in 1987 op amper 63-jarige leeftijd. In het gezin groeiden vier kinderen – drie dochters en een zoon – op. Het zijn Jeannine, Eric, Rosette en Nelly. Intussen is de familie verruimd met 16 kleinkinderen en ook al een rist achterkleinkinderen. Beroepshalve hielp Adrienne haar man op de boerderij. Ze hadden een landbouwbedrijf in de Kouterstraat in Ooigem. Sinds 1987 woont Adrienne op haar huidig adres in de Hulstersestraat.

Ze woont er nog altijd zelfstandig. Dit lukt met hulp van een verpleegster en ook de kinderen. Ze wonen in de buurt en bezoeken haar dagelijks. Adrienne, die nog heel kras is voor haar leeftijd, is omringd met de beste en warmste zorgen en dat is haar lange leven.

Nadat een toost werd uitgebracht op haar 100ste verjaardag werd door de burgemeester en schepenen afgesproken om volgend jaar te komen klinken op haar 101ste verjaardag.