Adriaen Willaert Award voor Tore Tom Denys

De International Adriaen Willaert Award gaat dit jaar naar Roeselare Tore Tom Denys, de bezieler van Dionysos Now. De Life Achievement Award was voor Arnold Loose.

De Adriaen Willaert Foundation werd in 1998 opgericht en heeft als doel om de in Roeselare geboren componist Adriaen Willaert een prominentere plaats te geven in zijn eigen geboortestad en ook daarbuiten. Ondertussen werd een standbeeld van de polyfonist opgericht bij de Sint-Michielskerk en reikt de vereniging jaarlijks een Adriaen Willaert Award uit.

Dit jaar gaat die naar stadsgenoot Tore Tom Denys die sinds twintig jaar in Wenen woont. De professionele tenor kan een indrukwekkend curriculum voorschotelen. Hij is ook een internationaal bekend solotrompettist. Daarnaast was hij lid of medeoprichter van diverse koren over de hele wereld en was hij lid van de Weense Staatsoper. In eigen land is hij een veelgevraagd solist bij het polyfonie ensemble van Collegium Vocale Gent.

Belangrijk voor de Adriaen Willaert Stichting is Dionysos Now, een ensemble dat Tom oprichtte met focus op polyfonie en in het bijzonder de muziek van Adriaen Willaert.

Arnold Loose was jarenlang priester-leraar aan het Klein Seminarie. Hij leidde er jarenlang het jongenskoor Colliemando en het Sint-Michielskoor. Hij was in 1998 medestichter van de Adriaen Willaert Foundation en verzorgde meer dan tien jaar een maandelijkse digitale nieuwsbrief en een dagelijkse tekst Il Fiamingo met recente gegevens in verband met de Belgische renaissance polyfonie in concerten, radioprogramma’s en vaktijdschriften. Daarvoor eerst de stichting hem nu men de Adriaen Willaert Life Achievement Award.