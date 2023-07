Adopteer eens een muskusschildpad

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis.

Deze week gingen we langs bij SOS Reptiel in Ichtegem. Zij zoeken een thuis voor ongeveer tien muskusschildpadden.

“De meeste van de dieren zijn vondelingen en enkele van hen werden door hun baasjes achtergelaten in een leegstaand appartement na een verhuis”, vertelt Mario Goes, bezieler van SOS Reptiel. “Muskusschildpadden zijn waterschildpadden die oorspronkelijk uit Amerika komen.”

“Ze worden niet zo groot als de waterschildpadden die in België het meest gehouden worden. Volwassen dieren zijn ongeveer 10 centimeter lang. Dat maakt hen heel geschikt om te houden in een aquarium in de huiskamer.”

Tot 30 jaar

“Denk wel goed na voor je er eentje in huis haalt. Onder de juiste omstandigheden kunnen ze tot 30 jaar oud worden. Je hebt dus een huisdier voor je halve leven”, besluit Mario.