Adegem herdenkt einde WO II op plechtige wijze

Dankzij Eendracht Maakt Macht Adegem is de gemeente Adegem een van de weinige gemeenten in Vlaanderen die het einde van WO II met een plechtigheid herdenkt.

In zijn welkomstwoord herinnerde voorzitter Julien Veirman eraan dat het zijn voorganger Cyriel Ryckaert die de herdenking van het einde van WO II had ingevoerd. Het verheugde de voorzitter dat een ruime delegatie van het schepencollege eraan had gehouden om aan de plechtigheid deel te nemen. Hij stond ook even stil bij de strijd die tijdens WO II bij ons werd geleverd. Daarbij sneuvelden 82 soldaten waarvan er vijftien in Adegem een laatste rustplaats vonden.

Ook burgemeester Koenraad De Ceuninck herinnerde in zijn toespraak aan de vele slachtoffers zowel soldaten als burgers WO II heeft gekost. Het is voor hem dan ook belangrijk dat de burgers met plechtigheden als die in Adegem jaarlijks herinnerd worden aan de zinloze oorlogen van vroeger en nu.

Ook dit jaar nam een klas van de G O De Kruipuit en een klas van de VBS De Papaver deel aan de plechtigheid. Het is volgens een van de leerlingen van De Kruipuit dankzij de lessen geschiedenis dat zij te weten zijn gekomen dat ook de Kruipuit de zone was waar tijdens WO II slag werd geleverd.

Er zijn tijdens WO II ook bij ons slachtoffers gevallen waarvan de familieleden nog altijd niet weten waar ze begraven liggen. Aan die naamloze gesneuvelden werd hulde gebracht met de uitvoering van il silencio. De plechtigheid, die nog meer kleur kreeg door het optreden van Piper Diederiek De Jaeger, werd afgesloten met een bloemenhulde. Na de plechtigheid werden de talrijk opgekomen leden van Eendracht Maakt Macht op de koffie verwacht in Den Hoogen. (LV)