Adanceschool levert vier nationale jeugdkampioenen af

Op het nationaal jeugdkampioenschap stijldansen in Oudenaarde bezorgden Laura Van Duyse (Maldegem), Sien Declecq (Oostende), Sophia en Eloise Crawshaw (Waterloo) de Adanceschool van Alexandra Van Landschoot in Maldegem vier nationale titels.

Terwijl veel jongeren zich uitleven in de moderne dansen is er ook nog een categorie jongeren die hun hart hebben verpand aan het stijldansen. Zij moeten jammer genoeg wekelijks veel kilometers afleggen omdat er weinig scholen zijn waar stijldansen worden aangeleerd. Ook de balrooms waar aan stijldansen gedaan kan worden liggen dun bezaaid.

Alexandra Van Landschoot heeft van haar hobby (stijldansen) haar beroep gemaakt. Zij komt uit een familie die het stijldansen in de genen heeft. Als kleuter trok ze al de dansschoentjes aan en later trok ze naar Engeland om er aan de International Dance Teachers Assiation (IDTA) te studeren. Tussen 2006 en 2013 behaalde zij er 12 professionele diploma’ s. Ze heeft er les gekregen van de beste danscoaches van de wereld. Nu werkt ze met hen samen om dansers op te leiden.

Canadamuseum

Terwijl Alexandra haar internationale carrière uitbouwde, wou ze haar danservaring en -technieken ook doorgeven aan jong danstalent. Daarom en om haar opleidingen in het buitenland te betalen heeft ze haar eigen Adanceschool opgericht.

In het Canadamuseum in Staalijzer in Adegem heeft ze een ideale zaal en dito dansvloer om danstalent op te leiden. “Vanaf 6 jaar kunnen kinderen in mijn dansschool les volgen. Hoe jonger je aan een dansopleiding begint hoe beter voor zowel de cursist als voor de danscoach. Mijn cursisten komen uit alle hoeken van Vlaanderen en ook uit Waterloo hebben ze de weg al gevonden naar Adanceschool. De cursisten beslissen zelf of ze bij de hobbyisten of competitieve groep worden ingedeeld. In beide groepen gaat het er gezellig maar gedisciplineerd aan toe”, legt Alexandra uit.

Achterstand weggewerkt

De coronapandemie zorgde ervoor dat de Adegemse dansschool haar lessen in het Canadamuseum moest opschorten. “Wij hebben van de nood een deugd gemaakt en zijn blijven oefenen via een Zoomverbinding. Dat is niet ideaal om kampioenschappen en andere wedstrijden voor te bereiden. Van zodra het fysiek lesgeven opnieuw mocht hebben wij extra inspanningen geleverd om de opgelopen achterstand in te halen en ons voor te bereiden op het Belgisch kampioenschap in Oudenaarde.”

“Onze inspanningen werden beloond. Laura Van Duyse (18) behaalde de nationale titel in de solowals. Samen met haar danspartner Sien Declercq (15) behaalde ze hoogste score in de koppeldans. De zusjes Sophia (12) en Eloise Crawshaw (10) waren de beste in hun categorie koppeldans.”

Erkenning

Omdat bij kampioenschappen niet alleen de gemaakte figuren maar ook de kledij en de uitstraling van de kandidaten belangrijk zijn, zorgde Kledij Glamour van Olivia Zangh voor een prachtige outfit voor de leerlingen van de Adanceschool.

Maar Alexandra en haar dansschool hadden in juni nog meer redenen om te vieren. Omdat zij haar opleiding in het buitenland had gevold werden haar behaalde diploma’s niet erkend en waren ook de diploma’ s van haar school niet erkend door de Belgische federatie. Ook daar is nu verandering in gekomen. Zowel haar diploma’ s als de diploma’s van haar school zijn door de federatie erkend. Nu kunnen haar leerlingen aan alle wedstrijden in België deelnemen en kan Alexandra ook in andere Belgische dansscholen lesgeven. Om jong en oud kennis te laten maken met het stijldansen organiseert Adanceschool tijdens de zomermaanden dansschool voor jong en oud.

Info: adanceschool.com.