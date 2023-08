AD Delhaize Harelbeke lanceert unieke spaaractie voor cartoonpuzzel van de stad: “Vinden het belangrijk om lokaal verankerd te zijn”

AD Delhaize Harelbeke liet een unieke puzzel maken met bezienswaardigheden van Stad Harelbeke. Inwoners kunnen sparen voor deze unieke cartoonpuzzel van 1.000 stukjes. Bij een aankoop van 10 euro krijg je één spaarzegel. Met 25 spaarzegels is de kaart vol. De actie loopt tot en met 1 oktober 2023.

Op de puzzel zijn een groot aantal bezienswaardigheden uit de stad verzameld in de vorm van een cartoon. “Samen met onze medewerkers uit de regio hebben we gebrainstormd over wat nu de belangrijkste bezienswaardigheden en aantrekkingspolen uit Harelbeke zijn. De Hogebrug, de Sint Salvatorkerk, het stadhuis, E3 Harelbeke, Peter Benoit, De Gavers, de Leie, en meer”, duidt Karel Lampaert van Delhaize.

“Onze partner, Local Loyalty Solutions, ging hiermee aan de slag. Met als resultaat deze cartoonpuzzel. Een leuk geschenk voor alle inwoners van Harelbeke.”

Collectorsitem

De puzzel werd uniek ontworpen en getekend voor Stad Harelbeke. De puzzel is gedrukt in een beperkte oplage en is dus zeker een collectorsitem. “Als supermarkt vinden wij het belangrijk om lokaal verankerd te zijn. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld het voetbalteam Racing Club Harelbeke en zijn wij ook lid van het Handelscomité in Harelbeke. Om ons lokaal engagement in de kijker te zetten, hebben wij deze cartoonpuzzelspaaractie op het getouw gezet.”

Winkelpunt AD Delhaize Harelbeke bestaat ondertussen al meer dan 35 jaar in Harelbeke.