ACV verkoopt bovenverdiepingen Volksbond in Oostende

Het ACV verkoopt vier verdiepingen van de Volksbond aan bevriende organisaties die op zoek waren naar extra ruimte in Oostende. “Voor onze leden blijft de dienstverlening in Oostende behouden”, zegt topman Wim David.

De geschiedenis van de Volksbond in Oostende gaat terug tot 1896. De katholieke zuil zorgde vanuit de Volksbond voor bijstand en solidariteit. De huidige Volksbond in de Dr. Colenstraat is vooral bekend als site van waaruit de christelijke arbeidersbeweging en de vakbond ACV de laatste decennia opereerden.

“Het was de hoofdzetel van de regio, maar sinds een provincialisering is Roeselare onze hoofdzetel. Daar wordt een nieuw gebouw gezet. De laatste jaren zijn ook huurders, zoals Beweging.net, vertrokken”, weet Wim David, voorzitter van ACV West-Vlaanderen. Hij heeft een nauwe band met het gebouw, waar begin jaren ’90 zijn professionele carrière bij de vakbond startte.

“De provinciale diensten verhuizen vanaf 2023 naar Roeselare. De kantoren zouden grotendeels leeg komen te staan en er was niet meteen een bestemming voor. De bal ging aan het rollen door de Christelijke Mutualiteiten, die kantoren bouwt aan de Nieuwpoortsesteenweg. Zij kregen van organisaties de vraag naar ruimte in hun gebouwen. Zo zijn CGG Prisma, CVO Miras en Zowe uiteindelijk bij ons terecht gekomen. We kwamen snel tot een akkoord. Zij kopen hun verdieping.”

Vier etages

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Prisma zal de tweede verdieping betrekken. De organisatie biedt begeleiding voor kinderen en volwassenen met ernstige psychische problemen en is nu gevestigd op het Mijnplein en in de Hippodroomwijk. “We brengen beiden samen. Dankzij de ruime nieuwe locatie zullen we gebruik kunnen maken van moderne zorginfrastructuur, zoals spel,- observatie- en groepsruimtes. Het gebouw is goed bereikbaar”, zegt Prisma-voorzitter Patrick Renders.

CVO Miras (volwassenenonderwijs) had ook nood aan een nieuw opleidingscentrum voor Nederlands, zorg en welzijn, techniek, boekhouden en diploma secundair onderwijs. “We willen verder groeien in de Oostendse regio”, zegt regiodirecteur Christophe De Zutter.

Uitbreiding was ook de motivatie bij ZoWe Verpleegkunde, het opleidingscentrum tot gegradueerd verpleegkundige. Zij kopen de bovenste twee verdiepingen. ZoWe is partner van Howest en opende zes jaar geleden een nieuwe vestiging in Brugge. “Er is veel nood aan zorg door de vergrijzing in de regio. We zijn sinds enkele jaren op zoek naar een ruime campus in Oostende”, zegt algemeen directeur Ingrid Lingier.

Café Volksbond blijft

Het ACV behoudt het gelijkvloers en de eerste verdieping. “ Na de centralisatie begin volgend jaar zullen nog een 35-tal mensen van het ACV actief blijven in de Volksbond. De dienstverlening aan de leden blijft behouden. Mensen die werkloos zijn of klachten hebben, zullen er nog steeds terecht kunnen. Ook onze beroepscentrales blijven actief vanuit de Volksbond. Voor het publiek zal er niets veranderen. Ook het café blijft bestaan en dat is goed nieuws voor de vele verenigingen die daar hun thuisbasis hebben.”