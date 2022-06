Actrice wil via Brugse rechtbank Hollywoodregisseur aanklagen voor misbruik

Nadat ze bot ving bij de Franse justitie, dient actrice Sand Van Roy uit Knokke klacht in tegen regisseur Luc Besson. Die zou haar gemanipuleerd en misbruikt hebben. “We hopen dat de Brugse onderzoeksrechter niet geïntimideerd is”, klinkt het.

Sand Van Roy werd geboren in het Nederlandse Heerlen, op een zucht van de Belgische en Duitse grens. Vandaag woont de actrice in Knokke. Ze begon haar carrière als model, voor ze zich aan stand-up comedy en acteerwerk waagde. Haar bekendste rol was in de fantasyfilm ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ uit 2017, waar ook onder meer Ethan Hawke, Clive Owen en Rihanna in te zien waren. Die film werd geregisseerd door Luc Besson. Die viel in Hollywood al eerder op met films als Nikita, Léon, The Fifth Element, Arthur en de Minimoys en Lucy. Hij schreef en producete ook succesvolle films als Taxi, Transporter en Taken. In mei 2018 diende Van Roy klacht in tegen Besson, wegens (seksueel) misbruik.

Regisseur Luc Besson op de première van Taxi 5, waarin Van Roy ook te zien was. © WireImage

In diezelfde periode ontstond er heel wat beroering over Harvey Weinstein. De klacht werd uiteindelijk geseponeerd. Frankrijk heeft op dat vlak een kwalijke reputatie. Ook acteur Gérard Depardieu werd al twee keer aangeklaagd voor verkrachting, voorlopig zonder gevolg. Een jaar later viel Van Roy op in Cannes, toen ze op de rode loper van het filmfestival verscheen met een tijdelijke tattoo met daarop ‘Stop Violence’ Against Women’. Ze is ambassadeur van Stichting Cassandra, dat opkomt voor de belangen van slachtoffers van seksueel en psychologisch geweld.

Pleiten in september

De strijdvaardige Van Roy probeert nu via ons gerecht Luc Besson aan te klagen. “We hebben klacht neergelegd in Brugge”, aldus advocaat Joris Van Cauter. “We zijn ervan overtuigd dat we goeie argumenten hebben voor deze zware feiten. We hopen dat hier in België op een andere manier naar de zaak wordt gekeken en dat de onderzoeksrechter in Brugge niet geïntimideerd is door de figuur Besson. In Frankrijk is er geen onderzoek geweest en werd hij buiten vervolging gesteld, wat voorspelbaar was gezien zijn populariteit. De zaak wordt nu gepleit in september en dan is het afwachten wat de uitspraak van de raadkamer is. Dan kunnen we bekijken welke volgende stappen we zullen ondernemen.”