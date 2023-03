Actrice Liesa Naert zet Welzijnshuis in Roeselare extra in de kijker

Om de diensten van het Welzijnshuis nog beter bekend te maken, voert de stad de komende weken een intensieve promotiecampagne. Daarvoor wordt de West-Vlaamse actrice Liesa Naert, bekend van onder andere Eigen Kweek, ingeschakeld. Zij zal via verschillende video’s de Roeselarenaar een inkijk geven in de dagelijkse zorgverhalen van het Welzijnshuis.

Het Welzijnshuis, in de volksmond gekend als het OCMW, is de plek waar bewoners terecht kunnen met elke welzijnsvraag. “Elke week vragen gemiddeld 110 mensen ondersteuning bij het Welzijnshuis. Meer dan tachtig procent kan al na een of een paar contacten met een medewerker geholpen worden”, aldus schepen voor sociale zaken Bart Wenes (CD&V). Toch merkt men bij het stadsbestuur dat niet iedereen even eenvoudig de weg naar het Welzijnshuis vindt. “Vaak heerst bij mensen een gevoel van schaamte en schroom om de stap naar het Welzijnshuis te zetten. Dat is helemaal niet nodig. Het Welzijnshuis staat open voor ieders vraag. Met de nodige discretie, op maat en met veel respect voor iedereen”, aldus de schepen.

Om de diensten van het Welzijnshuis nog beter bekend te maken en de drempel te verlagen, voert de stad de komende weken een intensieve promotiecampagne. Daarvoor wordt de gekende West-Vlaamse actrice Liesa Naert ingeschakeld. Via vier verschillende video’s zal zij de Roeselarenaar een inkijk geven in de dagelijkse zorgverhalen van het Welzijnshuis. Zeven medewerkers zullen ook meehelpen aan de campagne door via sociale media of via affiches in het straatbeeld het Welzijnshuis extra in de kijker te zetten. (Bert Feys)