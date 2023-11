Actrice Lien De Graeve op bezoek in het Mamadepot Hooglede

Actrice Lien De Graeve, bekend van het theater en televisieseries als ‘Onder Vuur’, bracht een bezoekje aan het Mamadepot in Hooglede. De actrice, die roots heeft in Hooglede, had niets dan lof voor het initiatief.

Het Mamadepot is sinds maart 2022 te vinden in het vroegere Sociaal Huis in de Hogestraat. Duurzaamheid en tweedehands spulletjes een nieuw leven geven staan er centraal, terwijl het Mamadepot ook ouders ondersteunt die het financieel wat moeilijker hebben. “We kunnen rekenen op een dertigtal medewerkers, waarvan de meeste zelf ook jonge kinderen hebben”, legt Lies Vercruysse uit. “De inzet van de medewerkers zorgt er voor dat we gerust van een succesverhaal mogen spreken.”

Op aanraden van haar moeder kwam actrice Lien De Graeve een kijkje nemen, met een zak kledij die ze kwam doneren. Duurzaamheid draagt ze hoog in het vaandel. “We hebben een overdaad aan spullen. Mijn huis is gevuld met meubelen uit de kringwinkel en ik heb ook een leuk kastje van de rommelmarkt staan, maar evengoed spaar ik wel eens voor een fijne lamp die ik graag wil. Zoiets maakt je dankbaarder, sparen voor iets dat je graag wil.”