Activiteit of vergadering? Huur eens een bib!

Verenigingen en inwoners van de gemeente Wingene kunnen de bibliotheek in de kerk aan de Hille reserveren voor publieke activiteiten of vergaderingen. De bibliotheek wordt tijdelijk opgenomen in het verhuursysteem voor socioculturele doeleinde.

“We willen van onze bibliotheek een plek maken waar al onze verenigingen en inwoners zich welkom, gezien en gehoord voelen”, vertelt schepen van Bibliotheek Brecht Warnez. “Daarom stellen we de bibliotheek nu ook open voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, workshops, lezingen, optredens of om voorstellingen te organiseren.”

Bibliothecaris Christine Fransoo vult aan: “De locatie bibliotheek in kerk Hille vormt een uniek kader met als blikvanger onder andere onze groene serre. Bovendien kan de bibliotheekcollectie inspirerend werken als aanvulling op de activiteit. Afgelopen weekend werd onze bib omgetoverd tot concertzaal in teken van het prachtig nieuwjaarsconcert van de Muziekacademie afdeling Wingene- Zwevezele.”

Proefproject

Wie de bibliotheek wil reserveren moet rekening houden met een aantal voorwaarden. Activiteiten met een privaat karakter, zoals een babyborrel zijn niet mogelijk. Ook catering is niet toegestaan maar het gebruik van koffie en water kan wel. De limiet op vlak van capaciteit hangt af van de aard en het tijdstip van de activiteit. De locatie moet na afloop ook altijd proper achtergelaten worden.

“Na de zomerperiode voorzien we een evaluatie en wordt er indien nodig bijgestuurd”, vult Brecht Warnez aan. “Door de bibliotheek open te stellen voor Wingense verenigingen en inwoners zetten we een stapje richting de toekomstvisie van de komende nieuwe bibliotheek. De bibliotheek evolueert zo stilaan naar een warme en toegankelijke ontmoetingsruimte”.

Wie een activiteit wil organiseren in de bibliotheek kan een aanvraag doorsturen naar bibliotheek@wingene.be en dit met een korte omschrijving van de activiteit. Het volledig reglement is te vinden op www.wingene.be/reserveren. (NS)