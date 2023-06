Actievoerders hekelen ontoegankelijk station in Brugse deelgemeente

Aan het station van Sint-Pieters, in Brugge, werd donderdagavond een korte actie gehouden om de ontoegankelijkheid aan te klagen voor mensen met een beperking. Rolstoelgebruikers kunnen op geen enkele manier naar de perrons naar boven in het station geraken.

Omwonende Marnix Arschoot kaart die situatie aan en krijgt daarbij steun van de plaatselijke N-VA- en CD&V-afdeling. Ook ouders met een buggy of senioren die slecht te been zijn, moeten de ganse reeks trappen doen om naar de perrons te geraken. Het station ligt dan nog vlak tegen het ziekenhuis AZ Sint-Jan en tegen tal van woonzorgcentra waar rolstoelgebruikers komen.

Infrabel zal de situatie pas in 2032 aanpakken en zal dus ook pas dan de toegankelijkheid tot het station verbeteren. Het is al meer dan vijftien jaar gepland, maar de uitvoering blijft zich volgens de actievoerders op zich wachten. Nog acht jaar wachten op een verbetering duurt veel te lang voor de rolstoelgebruikers en personen met een beperking. Met hun actie van donderdagavond willen de actievoerders nu versnelling in het dossier.