Acties tegen transmigranten in regio Veurne werpen vruchten af: “Een goede zaak dat de problematiek nauwgezet opgevolgd wordt”

Nadat voor de zomerperiode in 2024 duidelijk werd dat Veurne een nieuwe uitvalsbasis was voor transmigranten werd een actieplan opgestart. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vernam van gouverneur Carl Decaluwé dat het plan vruchten afwerpt.

De politie hield nachtelijke patrouilles in de regio en de industriezone werd de hele tijd in het oog gehouden. Met een actieplan wilde gouverneur Carl Decaluwé een toevloed aan transmigranten en de komst van tentenkampen vermijden. “De gouverneur nam ook een besluit om het nodige politiepersoneel bij de lokale politiezones op te vorderen om de acties te ondersteunen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Tijdens een tweede actieperiode werden duidelijk minder transmigranten aangetroffen. Het is een goede zaak dat de problematiek door de gouverneur nauwgezet opgevolgd wordt.”

Systematische controles

Omdat transmigranten in de grensregio driest te werk gingen, zette een transportfirma zelfs een bewakingsfirma in. “De gouverneur heeft geen weet van andere ondernemingen die specifiek ter bestrijding van de impact van transmigratie een beroep deden op bewakingsfirma’s”, aldus Himpe. “De snelwegparkings in West-Vlaanderen worden systematisch in de planning opgenomen voor controles. Zo werd in het najaar van 2023 met Britse financiële middelen ondersteuning geleverd door private bewaking op een snelwegparking gelegen op het grondgebied van de politiezone Doornik.”

Controles aan grens met Nederland

Nederland startte op 9 december voor een periode van een half jaar met controles aan de grens met België en Duitsland. Daarvoor was er voorafgaand overleg tussen de Oost-Vlaamse gouverneur en de Nederlandse commissaris van de Koning Hugo de Jonge. De West-Vlaamse gouverneur werd niet persoonlijk in het overleg betrokken, maar werd wel op de hoogte gehouden.