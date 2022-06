Actiegroep wil meer volkscafés in de Westhoek

In de Westhoek en Frans-Vlaanderen zetten dit weekend tientallen cafés hun deuren open voor het publiek. De actiegroep CMCVW grijpt dit evenement aan om hun eis voor meer volkscafés in de Westhoek kracht bij te zetten.

Dit weekend vindt de zesde editie van het Weekend van het Volkscafé plaats. Ruim tachtig cafés in de Westhoek en Frans-Vlaanderen nemen hieraan deel en zorgen voor extra animatie. De tot op heden onbekende actiegroep Comité voor meer VolksCafés in de Westhoek (CMCVW) zal zaterdag en zondag actie voeren. “Wij willen meer volkscafés in de Westhoek”, luidt de boodschap. “Daarom plannen wij een spraakmakende actie in tien willekeurige cafés.”

Sanseveria’s

Wat de actiegroep precies van plan is, blijft een goed bewaard geheim. De organisatoren van het Weekend van het Volkscafé zien er alvast geen graten in. “Wij zijn ook pro meer volkscafés, dus waarom niet”, is hun reactie op sociale media. Bij het bericht werd een foto gepost van sanseveria’s, een plant die vroeger typisch was voor volkscafés. Mogelijk is de actie van het CMCVW dus een ludieke stunt van de organisatoren zelf. (KVCL)