Actiegroep RIP RUP Molenhoek wil geen bijkomend industrieterrein Nijverheidslaan: “Woonkwaliteit komt in het gedrang”

De mogelijke inplanting van een bijkomende industriezone stuit op groot protest bij de bewoners van de Molenhoek. “Een verdere uitbreiding van de industriezone Nijverheidslaan zal een aanzienlijke negatieve impact hebben op de leefbaarheid”, maakte de actiegroep RIP RUP Molenhoek duidelijk.

Begin dit jaar duidde de provincie West-Vlaanderen in Deerlijk drie zones aan die in aanmerking komen voor het ontwikkelen van extra bedrijfsruimte. Het gaat om de Nijverheidslaan, Spijkerland en Esser. Alles kadert in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Bedrijvigheid economische subregio Waregem’. Dat plan bevindt zich nog in de beginfase, de streefdatum is 2027, maar zorgt toch al voor flink wat wrevel. Niet alleen de zone Spijkerland, waarover de omwonenden vorige week al bijeenkwamen, maar ook voor de Nijverheidslaan waar een uitbreiding van 13,7 hectare is voorzien.

Een tachtigtal bewoners tekende present in het buurthuis De Wieke. Ze kregen er niet alleen uitleg over het dossier maar ondertekenden ook een formeel bezwaarschrift die de actiegroep tegen uiterlijk 31 maart moet overhandigen aan het schepencollege. “Er is vooral ongerustheid en bezorgdheid bij de bewoners van de Ketserswijk, de Wijmelbeekstraat, de Muldersstraat, Zandstraat, Geeststraat, Windmolenstraat, Waregemstraat, Nieuwenhovestraat, Breestraat en aansluitend de Evangelieboomstraat en Bilkenstraat”, verduidelijkte Claude Tyberghien.

Misleidend

“De industriezone zal om verschillende redenen voor bijkomende overlast zorgen en een negatieve impact hebben op de woonkwaliteit. Vooreerst hekelen wij de foutieve informatie in de startnota. Daarin staat vermeld dat de potentiële locatie een oppervlakte heeft van 13,7 ha. Dit is een misleidende voorstelling want ongeveer de helft van deze oppervlakte is momenteel al industriegebied.”

De geplande uitbreiding in de richting van de nabijgelegen bewoning op de Molenhoek is voornamelijk gebaseerd op de noodzaak van zuinig ruimtegebruik. Een dergelijke enge afweging gaat voorbij aan andere en minstens even belangrijke overwegingen zoals de te verwachten negatieve impact op de leef- en woonkwaliteit in de ruimere omgeving. Afstand is een heel belangrijke factor in het beperken van deze negatieve impact. Het nog bestaand agrarisch gebied fungeert vandaag als effectieve bufferzone en kan best bufferzone blijven. Een groenscherm met enkele jonge boompjes zal geen oplossing zijn als extra buffering.”

Waterproblematiek

“Een ander belangrijk probleem is de mobiliteit. Er is nu al een slechte ontsluiting van de huidige industriezone Nijverheidslaan en heel negatieve impact op de leefbaarheid en de veiligheid in de omgeving van het kruispunt Belgiek. De geplande werken aan het drukke verkeersknooppunt zullen de doorstroming mogelijks wat verbeteren waar zullen niets wijzigen aan de hoeveelheid verkeer op de wegen in de omgeving. Het plan suggereert de bereikbaarheid van de voorgestelde locatie door middel van aantakking op de Geeststraat. Dit is een smal straatje dat nu al veel last heeft van sluipverkeer.”

“Een ander heet hangijzer is de waterproblematiek. De voorgestelde zone is lager gelegen en in natte periodes blijft het water vaak langere tijd op de akkers staan. Door het gebruik als agrarische bufferzone geeft dit momenteel geen problemen voor de omwonenden. Een verdere ontwikkeling zal echter resulteren in aanzienlijke bijkomende verharding en dat zal er voor zorgen dat de waterproblematiek zich zal verplaatsen. We kunnen nog een waslijst aan negatieve gevolgen opsommen: geluidshinder, luchtverontreiniging, negatieve impact op het landschapsbeeld, de tegenspraak van de voorgestelde zone met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan… Er zijn meer dan voldoende argumenten om het DeelRUP Nijverheidslaan niet te selecteren.”