Actiegroep De Lastigen Bruggeling wil gratie voor soldaten die wegens desertie geëxecuteerd werden

De anonieme actiegroep De Lastigen Bruggeling heeft in de Karthuizerinnenstraat in Brugge een bordje geplaatst ter herdenking van de Belgische soldaten die tijdens WO I ten onrechte geëxecuteerd werden wegens desertie.

Wie er schuil gaat achter de actiegroep De Lastigen Bruggeling, weet niemand. Behalve de initiatiefnemer(s). Die gebruikt wel de naam van een tijdschrift dat in de jaren ‘70 enkele onfrisse Brugse dossiers uitdiepte en vooral ageerde tegen toenmalig burgemeester Michel Van Maele.

Nu grijpt de actiegroep de herdenking in Brugge van het overlijden van Koning Albert I aan om in de Karthuizerinnenstraat, naast de gedenktekens van de gesneuvelden uit beide weredloorlogen, een lijst met namen, in een kader, op te hangen aan de muur.

Shellshock

Volgens De Lastigen Bruggeling gaat het om Belgische soldaten die in WO I ten onrechte geëxecuteerd werden, zogezegd wegens desertie. “In feite waren zij het slachtoffer van shellshock en waren ze geestelijk niet meer in staat om verder te vechten. Hun processen werden in het Frans gevoerd en hun aanvraag tot gratie werd telkens door Koning Albert I verworpen met de tekst ‘ rejeté’. In andere landen kregen dergelijk onterecht geëxecuteerde soldaten later eerherstel. Bij ons nog nooit…”, hekelt de actiegroep.

De Lastige Bruggeling voerde hierover in 2014 al actie door het standbeeld van Albert I te beschilderen met ‘rejeté’. Nu doet ze met deze protestactie een oproep aan het koningshuis om eindelijk gratie te verlenen aan deze slachtoffers.