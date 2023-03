Actief Wenduine zorgt voor leuke activiteiten tijdens paasvakantie

Vervelend regenweer? Net als vorig jaar organiseert de handelsgebuurtekring Actief Wenduine weer een aantal leuke paasactiviteiten tijdens de vakantie.

“Vanaf zaterdag 1 april tot zondag 16 april loopt opnieuw onze paaszoektocht waarbij kinderen op zoek moeten naar de eendjes, die in de etalages van onze handelaars verstopt zijn. De kleine speurders die de beste score behalen bij het beantwoorden van de meerkeuzevragen, kunnen een leuke prijs winnen”, zegt Kurt Bauwens, voorzitter Actief Wenduine.

Het deelnameformulier voor de paaszoektocht is tegen 3 euro verkrijgbaar in het infokantoor van Wenduine en bij La Primavera in de Kerkstraat. Voor elke deelnemer is er een lekkere verrassing voorzien. “Daarnaast verwelkomen we op zondag 9 april opnieuw de paashazen. Vanaf 14 uur zullen zij met veel enthousiasme paaseitjes uitdelen in het centrum en op de zeedijk”, aldus Kurt.

Tot slot wordt er in samenwerking met gemeente De Haan ook nog een gratis schattenjacht georganiseerd in Wenduine. Deze vindt plaats op zondag 9 april, afspraak om 15 uur op het strand ter hoogte van het sanitair blok. “Om iedereen een kans te geven om te winnen, zijn er drie leeftijdscategorieën voorzien: 3-6 jaar, 7-10 jaar en 11-14 jaar”, klinkt het.