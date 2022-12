Actief Wenduine ontvangt winnaars Halloweenzoektocht

Handelsgebuurtekring Actief Wenduine en de schepen van Lokale Economie Marleen De Soete hebben vorige week zaterdag de winnaars van de Halloweenzoektocht in Wenduine ontvangen. Die kregen elk een Limited LEGO-edition van de Wenduinse reuzen Louw, Wanne en Scuteman mee naar huis.

Deze unieke bouwsets werden door de gemeente speciaal ontworpen naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de Wenduinse reuzen. Wie er zelf graag eentje in huis haalt voor de feestdagen, kan dat nog altijd bestellen via de infokantoren van de gemeente, op het nummer 059 24 21 34 of via het e-loket van www.dehaan.be (WK)