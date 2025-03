“Actief beleid werpt vruchten af”: Leegstand in Gistel bereikt laagtepunt

4,5 procent. Dat is het cijfer van leegstaande panden in Gistel. Opvallend laag, zeker als je weet dat het Vlaams gemiddelde 10,8 procent en het landelijk gemiddelde zelfs 11,2 procent bedragen. Wat is nu het geheim van dit lokaal succesrecept?

Gistel en alle deelgemeenten tellen officieel om en bij de 200 handelspanden. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Locatus brengt jaarlijks de leegstand in België in kaart, waarbij altijd volledige jaren met elkaar worden vergeleken. Bij het begin van het nieuwe kalenderjaar worden de cijfers naar buiten gebracht. En wat blijkt: op dit moment gaat het over negen leegstaande panden of dus 4,5 procent leegstand. In 2024 lag dat cijfer bijna dubbel zo hoog (zeventien leegstaande panden of 7,4 procent), wat ook hoger lag dan in 2023 (dertien leegstaande panden of 6,3 procent).

De daling is te verklaren door verschillende factoren, zo opperen burgemeester Gauthier Defreyne en bevoegd schepen Philip Struelens (Team Burgemeester). “Ten eerste voeren we een actief leegstandsbeleid: we onderzoeken elk leegstaand pand afzonderlijk en nemen contact op met de eigenaren. Er stonden nog panden op de lijst die niet meer gebruikt werden voor handel en die geven we hun werkelijke bestemming. Dit heeft duidelijk gewerkt en werd nu zo ook opgenomen in de gepubliceerde cijfers van dit onafhankelijk onderzoek.” Verder zijn er ook nieuwe zaken ingevuld: denk aan de opening van groen- en decoratiezaak Lavi in Moere, Boistique in bedrijvencentrum Tourmalet en Assurmer in de Nieuwpoortsesteenweg 72a, waar voorheen ING was gevestigd.

Netwerkavond

In februari nog was er een netwerkavond voor ondernemers die liefst 280 inschrijvingen kende. En er zijn al langer lopende initiatieven, zoals de handelaarsactie ‘Gistelen’, de gratis oliebollen bij lokale aankopen, de boerenmarkt en jaarlijkse feest, en verschillende sfeeracties doorheen het jaar. “We hebben de legislatuur goed gestart met een netwerkmoment voor ondernemers. Naast het stimuleren van lokaal kopen, vinden we lokaal samenwerken tussen ondernemers essentieel. Het is belangrijk dat ondernemers elkaar ondersteunen. Jaarlijks zullen we netwerkmomenten organiseren die dit bevorderen”, zeggen Defreyne en Struelens.

“We onderzoeken elk leegstaand pand afzonderlijk”

“Daarnaast ondernemen we verschillende acties om handelaars te promoten, zoals de Gistelbon, belastingverlagingen voor ondernemers en het nieuwe bonnenboekje. Deze initiatieven dragen bij aan een levendige en dynamische winkelomgeving voor zowel handelaars als consumenten. We blijven ons inzetten om ook een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren, waarbij we lokale ondernemers helpen bij het vinden van personeel via onze gratis jobbeurs. Al deze gezamenlijke inspanningen zijn essentieel voor het succes van de lokale economie. Bovendien staan er in ons bestuursakkoord verschillende plannen. Die zullen we binnenkort samen met onze coalitiepartner naar buiten brengen. Op die manier zetten we verdere stappen in het versterken van de aantrekkelijkheid van Gistel voor ondernemers.” Verder wordt erop gewezen dat parkeren in de stad gratis is, terwijl het doen van boodschappen per fiets wordt aangemoedigd met onder meer een fietsstraat en veilige fietsverbindingen.

Nog verlagen?

Kan het huidige cijfer überhaupt nog lager komen te liggen? Die ambitie heeft het stadsbestuur niet. “Er moet altijd een gezonde mate van leegstand zijn om een dynamisch ondernemersklimaat te behouden. Een gezonde leegstand zorgt ervoor dat er altijd panden beschikbaar zijn voor potentiële nieuwe ondernemers. Momenteel zijn er nog enkele kleinere panden beschikbaar, en met de komst van het nieuwe postgebouw en de meergezinswoning aan het rondpunt van de Tempelhofstraat-Heyvaertlaan zullen er binnenkort ook grotere panden vrijkomen.”