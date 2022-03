Actiecomité tegen komst windmolens start inzameling bezwaarschriften: “Zij zitten niet stil, wij ook niet”

Het actiecomité tegen de komst van windmolens in de omgeving van Moen is gestart met het inzamelen van bezwaarschriften tegen de aanvraag om twee windmolens te bouwen. Bij een eerste aanvraag haalde het comité zijn slag thuis.

Rond de jaarwisseling raakte bekend dat Engie en Eneco een gezamenlijk project voorbereidden voor de bouw van twee windmolens op de grens van Bossuit en Moen. Er zou één exemplaar komen in Bossuit (Avelgem) en één in Moen (Zwevegem). De omwonenden kregen een brief in de bus van Vlaskracht, een burgercoöperatie voor duurzame energie. Daarin hielden ze een bevraging bij de inwoners naar de geschiktheid van de locatie voor de windmolens en ook over hernieuwbare energie.

Open landschap

Binnenkort zullen Engie en Eneco een omgevingsvergunning indienen voor de realisatie van de twee windturbines. Burgemeester Doutreluingne liet al verstaan dat de gemeente Zwevegem alvast negatief advies zal geven omdat de windturbines in open ruimte zouden gebouwd worden.

Ook het actiecomité, dat twee jaar geleden bijna 1.000 handtekeningen inzamelde tegen de komst van de toen zes geplande windmolens, is terug begonnen met machtigingen tot het indienen van een bezwaar in te zamelen. “Zij zitten niet stil, wij ook niet”, foetert Jean-Pierre Lemaire van het actiecomité die zaterdag samen met Elke Vandenberghe actief was om handtekeningen in te zamelen.

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de nadelen van windmolens – Elke Vandenberghe

“Laat ons duidelijk zijn, wij zijn helemaal niet tegen windenergie maar wel tegen de locatie van de windmolens. Vorige keer waren er plannen om zes windmolens te bouwen. Mede dankzij ons protest werd het project afgevoerd. Nu op enkele meters van waar ze de vorige zouden bouwen, willen ze er twee bouwen”, gaat hij verder. “Vergeet niet dat dit opnieuw in open landschap zou zijn, dichtbij de bebouwing en ook in de onmiddellijke omgeving van drie natuurdomeinen. Dit kan dus volgens ons niet.” Elke Vandenberghe stelt dat er met een verborgen agenda wordt gewerkt. “Het gaat nu over zogezegd maar twee turbines maar iedereen weet wanneer deze twee zouden vergund worden, de weg openligt om er nog te bouwen.”

Goede respons

Engie en Eneco plannen twee infovergaderingen, op 19 en 26 maart, en ze zullen binnenkort ook de omgevingsvergunning aanvragen. “Wij wachten niet tot het te laat is en zijn dus nu al in actie geschoten. De vorige keer konden we zowat 650 bezwaarschriften indienen en we hopen dit keer op eenzelfde succes”, aldus Jean-Pierre Lemaire.

“We willen het resultaat van de vorige keer minstens evenaren, maar kunnen enkel maar ons best doen. We krijgen een goede respons maar ervaren toch ook heel wat mensen nog niet goed zijn ingelicht over de nadelen die aan dergelijke windmolens verbonden zijn”, besluit Elke. (GJZ)