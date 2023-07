Actiecomité ‘t Groot Gedelf zeer tevreden met definitieve schrapping reservatiestroken voor kanaal in Damme

Het actiecomité ‘t Groot Gedelf, dat al meer dan 15 jaar strijd voert tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal, toont zich erg tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering om de reservatiestroken op te heffen. “We blijven de afwikkeling wel van nabij opvolgen én strijden verder voor enkele aanverwante dossiers, zoals het terug herstellen van de kruising van de Damse Vaart met het Leopold- en Schipdonkkanaal ter hoogte van de sifons in Oostkerke”, zegt voorzitter Guy Plasschaert.

Met de goedkeuring van de startnota ‘Opheffen reservatiestroken Schipdonkkanaal’ door de Vlaamse regering is het decennia oude plan om de haven van Zeebrugge te ontsluiten door het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal definitief van de baan.

“Natuurlijk zijn wij tevreden dat de regering nu deze beslissing genomen heeft, al was het eind vorig jaar eigenlijk al zo goed als zeker toen er in het parlement een meerderheid stemde voor de schrapping”, vertelt Dammenaar Guy Plasschaert, de voorzitter van actiecomité vzw ‘t Groot Gedelf.

Geen weg terug

“Maar nu kan heel het proces voor die schrapping, met ook de aanpassing van de onderliggende grondbestemmingen, ook effectief van start gaan en er is geen weg meer terug.”

Actiecomité ‘”t Groot Gedelf kantte zich altijd fel tegen een mogelijk bevaarbaar maken van dit kanaal doordat het een te grote aanslag op het landschap zou inhouden en vooral ook omdat het kanaal een belangrijke rol speelt voor de waterhuishouding in de brede regio.

“We zullen de afwikkeling van het dossier van nabij blijven volgen en er zijn ook nog enkele aanverwante dossiers waar we met onze vzw blijven voor strijden”, gaat Guy Plasschaert verder.

“Zoals de nieuwe brug boven het Leopold- en Schipdonkkanaal ter hoogte van voormalig restaurant Pick Wick in Moerkerke. Die zou maar liefst drieënhalve meter hoger worden dan de huidige. Als daar toch nooit containerschepen onder door moeten varen, gelet de schrappen van de reservatiestroken, is het helemaal niet nodig om zo’n hoge brug met heel wat visuele hinder voor de omwonenden aan te leggen. We gaan er verder voor strijden om die plannen te laten aanpassen.”

Sifons in Oostkerke

“En verder, op iets langere termijn, zouden we graag zien dat de situatie aan de sifons in Oostkerke opnieuw zou hersteld worden zoals het tot in 1940 was, totdat de Duitsers de constructie opbliezen. Toen liep de Damse Vaart dus boven het Schipdonk- en Leopoldkanaal door via een soort ‘waterbak’.”

“Dat hoeft niet eens zoveel geld te kosten en zou een grote meerwaarde betekenen voor de natuurbeleving en recreatie – door bijvoorbeeld het van Damme tot aan Sluis kunnen varen met een beetje – in de streek.”

(PDV)