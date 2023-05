Actie voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele in Oostendse winkelstraat

Een tiental mensen hebben zaterdag aandacht gevraagd voor Olivier Vandecasteele, de Vlaamse hulpverlener die in de gevangenis zit in Iran. Ze vroegen om de petitie te ondertekenen van Amnesty International voor de vrijlating van Olivier.

Hamid Hisari kent Olivier goed en zette de actie mee op poten. “Olivier is een goede vriend en een goed mens. We hebben samengewerkt in 2014 voor de opstart van Dokters van de Wereld. Hij was betrokken bij de situatie in Afghanistan. Hij heeft mijn zus geholpen. Zij zat opgesloten in Iran. Hij heeft echt een groot hart en heeft zoveel mensen geholpen. We willen daarom een signaal geven aan de maatschappij dat dit niet kan. Olivier is een broer, zoon, familielid en dat is een nachtmerrie. Hij wordt mishandeld, krijgt amper eten en is ziek. Dit is niet menselijk”, zegt Hisari.

De oom van Olivier, Noel Vandecasteele sloot zich aan bij de actie. “Ik vind het ongelofelijk dat het zo lang duurt voor hij vrijkomt. We moeten ondertussen actie blijven voeren. Het is zo onrechtvaardig dat hij al 15 maanden vast zit onder die omstandigheden. De politiek is meer bezig met de verkiezingen dan met Olivier. Ik hoop dat ze er nog mee bezig zijn. Het is alvast een hart onder de riem dat Olivier niet vergeten wordt door de mensen hier vandaag. We zijn daar heel dankbaar voor, maar voor ons is dit een nachtmerrie. We zijn er constant mee bezig. Als er geen oplossing komt dan zal Olivier misschien sterven in Iran en dat zou verschrikkelijk zijn.”

Kamerlid en gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt kwam de actie steunen. “Vanuit de federale overheid wordt er veel gedaan om Olivier vrij te krijgen, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Elke dag telt want het gaat niet goed met Olivier. We moeten nu snel handelen want zijn leven staat op het spel en Olivier is onschuldig”, zegt De Vriendt.