Actie van Astrid (23) levert 6.540 euro op voor Stop Alzheimer

Op de atletiekpiste van Tielt schonk Astrid Hoornaert (23) donderdag een cheque van liefst 6.540 euro aan Stop Alzheimer. Dat indrukwekkende bedrag haalde de Tieltse op met haar actie ‘Astrid versus Alzheimer’.

Astrid besloot een steentje bij te dragen aan de strijd tegen dementie ter ere van haar grootmoeder Nicole (82), die al tien jaar aan dementie lijdt. In de loop van september fietste, wandelde en liep ze in totaal 723,36 kilometer bij elkaar, terwijl ze ook met succes deelnam aan de Ten Miles in Gent. Alles samen leverde de campagne, waar ook een crowdfundingactie aan gekoppeld was, 6.540 euro op.

“Dankbaar”

Joost Martens, de directeur van de Stichting Alzheimer Onderzoek, kwam donderdag persoonlijk de cheque in ontvangst nemen. “Elke stap die Astrid heeft gezet, bracht de oplossing voor Alzheimer een stapje dichterbij. En daar zijn we haar enorm dankbaar voor. Het geld gaat rechtstreeks naar onderzoek naar Alzheimer in België, want in Gent, Leuven en Antwerpen wordt elke dag hard gewerkt aan de puzzelstukjes die ongetwijfeld zullen bijdragen tot een behandeling.” (SV)