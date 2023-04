Actie tegen onverdraagzaamheid voor de Brugse gemeenteraad

Vlak voor de gemeenteraadszitting hielden de CD&V-fractie en het Brugse culturele veld een actie tegen onverdraagzaamheid op de Burg in Brugge. Daarmee hekelden zij de online haatberichten die Dalilla Hermans kreeg, nadat zij aangesteld werd tot trajectcoördinator voor Brugge 2030. Tijdens de gemeenteraad wil Stefaan Sintobin (VB) een motie indienen om Dalilla af te zetten.

Awoe ! Awoe! Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) werd uitgejouwd, toen hij naar het Brugse stadhuis trok. Een paar honderd betogers op de Burg protesteerden tegen het feit dat het oppositieraadslid een motie indiende om Dalilla Hermans te ontslaan als trajectcoördinator voor de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030.

Respect

“Geen racisme. We steunen Dalilla. Respect voor elkaar, ongeacht gender, huidskleur, geloofsovertuiging of beperking. Geen onverdraagzaamheid in Brugge!” De slogans spraken boekdelen. Brugs CD&V-voorzitter Guy Rogissart zei: “Dalilla kwam als beste kandidaat uit een selectieprocedure en is dus gekozen op basis van haar competenties en skills. Een logische keuze!”