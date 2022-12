Actie ‘Soep for Life’ spekt project Brood(doos)nodig

Stad Brugge zamelde met de actie ‘Soep for Life’ welgeteld 1.726,01 euro in voor het project Brood(doos)nodig. Van 12 tot 16 december kon het stadspersoneel op 16 locaties genieten van een kom verse warme soep én tegelijk ook een donatie doen in het kader van De Warmste Week van VRT, dat dit jaar in het teken staat van kansarmoede.

“We mogen deze actie geslaagd noemen om twee redenen. We zamelden een mooi bedrag in voor het goede doel en tegelijk zorgden we voor verbondenheid tussen de collega’s”, zegt algemeen directeur Stad Brugge en OCMW Brugge Colin Beheydt.

“We kozen om dit jaar het project Brood(doos)nodig te steunen. Dat is echt nodig, want helaas komen er steeds meer kinderen met een lege brooddoos naar school, ook in Brugge. Samen met een aantal partners zijn we vastberaden om deze problematiek aan te pakken”, vult schepen van Personeel en Welzijn Pieter Marechal aan. “Met Brood(doos)nodig zorgen we voor een gezonde maaltijd voor élke leerling. Acht Brugse scholen, waaronder BuBaO De Kaproenen, Vrije Basisschool Het Kleurenpalet en Stedelijke Basisschool Ter Poorten, doen mee.” (CGRA)