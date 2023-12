Actie Soep doet Goed brengt 900 euro op

De jaarlijkse soepactie van het ACV bracht dit jaar 900 euro op. ACV-voorzitter Jozef Vancauwenberghe overhandigde samen met enkele leden van het lokaal bestuur het bedrag aan Ann Gunst, schepen van Zorg en Welzijn. Het bedrag wordt binnen de Sociale Dienst van het lokaal Sociaal Huis besteed aan eindejaarsgeschenken voor kinderen waarvan het gezin het sociaal moeilijk heeft. “Sinterklaas en Zwarte Piet vonden dit een lovenswaardig initiatief”, zegt Hans Delameilleure, secretaris van de lokale kern. “Hierbij willen we ook de eigenaars van de lokale Spar-winkel bedanken. Zonder een plaatsje op hun parking was er geen 200 liter soep over de toog gegaan.” (JW/foto Kurt)