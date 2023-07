Actie om toegankelijkheid sporthal Den Averul te verbeteren

Raadslid Anneke Vanheusden (CD&V) vroeg in de voorbije gemeenteraad of er net zoals in sportcentrum De Treffer ook in de Beverse sporthal Den Averul een lift kan worden geïnstalleerd. Op die manier wordt de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verhoogd.

De werken aan de nieuwe liftinstallatie van sportcentrum De Treffer vorderen goed. De lift zal op drie niveaus toegankelijk zijn, aan de parking, de inkom van het complex en het niveau van de sportzaal. In de recente gemeenteraadszitting vroeg CD&V-raadslid Anneke Vanheusden of dergelijke aanpassing ook mogelijk is in sporthal Den Averul, in Beveren-Leie. “De sportzalen zijn er vlot toegankelijk, maar de kantine boven is enkel bereikbaar met de trap. Personen die slecht te been zijn of zich in een rolstoel voortbewegen kunnen dus niet naar de kantine.”

Helmut Lotti

Ook Hilde Peirs, die de bar coördineert voor de aangesloten verenigingen, is vragende partij. “Den Averul dateert uit 1991, toen kwam tijdens de opening een nog onbekende Helmut Lotti het publiek muzikaal verwennen”, vertelt ze. “Dit is een van onze laatste gebouwen met een gebrekkige toegankelijkheid”, duidt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “We onderzoeken om een gepaste oplossing te vinden, wanneer die er komt is voorlopig nog niet gekend.” (LV)