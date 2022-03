Actie kOekraïne: Lente en klasvrienden bakken 1.000 koekjes

Zaterdag 19 maart ging de koekjesverkoop ‘Actie kOekraïne’ van start van Lente Verhaeghe en haar klasvrienden ten voordele van de vluchtelingen uit Oekraïne. In de versierde foodtruck aan het koffiehuis ‘Achilles en Hector’ in de Kaankouter in Tiegem zullen zij dit en volgende weekend een mooi assortiment koekjes verkopen waarvan de inkomsten integraal zullen overgemaakt worden aan ‘Oekraïne 1212’.

“Afgelopen woensdag en vrijdag hielden we ons vooral bezig met maken van vlaggetjes, het inrichten en versieren van de foodtruck, affiches maken, koekjes bakken en pakketjes maken. Toen ik het nieuws vernam over het theater dat gebombardeerd was in Marioepol, wilde ik zelf iets ondernemen om de vluchtelingen te steunen”, vertelt Lente (12) gedreven. “Ik vind het belangrijk dat iedereen het goed heeft in deze wereld en het leek me ideaal om de krachten te bundelen met mijn klasvrienden uit het zesde leerjaar van Buitenschool De Bergop .”

“Doordat ik graag bak en de foodtruck hier nog stond van tijdens de coronaperiode, was het plan om 1.000 koekjes te bakken en te verkopen als steunactie snel gemaakt. Ik stelde een brief op met daarin het idee, de bedoeling en de aanpak. Ik deelde die uit in de klas, waarin we met twaalf zitten, en iedereen kon intekenen op een schema met een beurtrol. Het was supertof om te horen hoe enthousiast iedereen was om mee te werken. Ook onze juf was enthousiast. Als we nog koekjes over hebben na de twee weekends mogen we ze maandag 28 maart op school verder verkopen.”

“In Tiegem hebben we affiches opgehangen en iedereen heeft de koekjesverkoop aangekondigd via zijn of haar netwerk”, vertelt Romy Cornette (12). “De slingers èn onze mooie lach zullen de aandacht trekken en hopelijk zullen er heel wat wandelaars en fietsers stoppen. Ik vond het ook belangrijk om te helpen want je hoort telkens dat het niet goed gaat met de mensen daar in Oekraïne en dat de bombardementen blijven duren.”

“Toen Lente haar idee voorstelde, was ik direct overtuigd”, aldus Pepijn Van Nieuwenhuyze (11). “Onze juf laat ons regelmatig naar Karrewiet kijken en ook tijdens het ‘actua-moment’ komen we heel wat te weten over wat er gebeurt in de wereld. Ik heb familie in Polen, niet zo ver van de plaats waar er nu oorlog is. Elke dag bel ik met mijn neef om te horen hoe het met hen gaat. Ik ben wel ongerust.”

Pakketjes koekjes (amandel-, speculoos- en dambordkoekjes) zijn nog te koop op zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 maart van 14u-18u in Kaankouter 4 in Tiegem. Meer info kan je vinden op Facebook en instagram van Achilles en Hector.

(GV)