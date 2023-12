Actie ‘Graaf een gat, win een vat’ tegen racisme beëindigd: “We werden in snelheid gepakt”

Eén van de opdrachten die de Wereldraad voor zichzelf ziet, is het tegengaan van racisme en het bevorderen van vreedzaam samenleven, ongeacht afkomst. In Anzegem besloot de Wereldraad dit jaar om er opnieuw een ludieke actie aan te koppelen via een digitale quiz waarmee een vat bier of een krat drank gewonnen kon worden.

De Wereldraad wil mensen aan het nadenken zetten. “We zochten naar een eenvoudige manier”, zegt voorzitter Wereldraad Jan Glorieux. “Via een digitale quiz moesten de deelnemers via markeringspunten op zoek naar een verborgen vat bier. Het plan was om vanaf 18 september gedurende 13 weken een mail met daarin een quizvraag, los te laten op de deelnemers.”

Alle verkregen tips leidden naar het vat. “We werden in snelheid gepakt. We zaten nog maar aan de helft van het voorziene aantal weken, toen het vat opgegraven werd. Een dikke proficiat aan de tactisch sterke spelers”, zegt bestuurslid Wereldraad Lieven Vandendriessche.

Een van de deelnemers was een groep vrienden uit Anzegem die op vrijdag wel eens afspreken om na het werk een pint te pakken. Een uitdaging om een vat bier in Anzegem te vinden, sprak hen wel aan.

Omgewoelde zone

“Met veel aandacht losten we de vragen op en zetten de verkregen locaties uit in www.geopunt.be”, vertelt deelnemer Pedro D’Haese (40). “De locatie van het vat moest bereikbaar en openbaar zijn. Met dit gegeven hadden we enkele potentiële vindplaatsen met stip aangeduid. Nu en dan ging er iemand op de locaties langs om te zien of er gegraven geweest was.”

“Na het vinden van een omgewoelde zone aan het waterzuiveringsstation aan de Pastoor Verrieststraat in Ingooigem zijn we onmiddellijk in actie geschoten. Met spade, schop en metaaldetector gingen we aan de slag en konden half november spoedig het vat vinden.”

De actie was normaal voorzien tot de voorlaatste week van december. Als vertegenwoordigers van de vriendenbende haalden Tim en Pedro het bier op. “We prikken een moment om met zoveel mogelijk van de twintigtal groepsleden eens een avondje terug te blikken, ook over de inhoud van de quiz”, besluiten Tim en Pedro.