Acteurs uit legendarische Britse serie ‘Allo, ‘Allo!’ vieren in Nieuwpoort eerste verjaardag van Picon de Nouvion

Bert Gunst, de man achter de lancering van ‘Picon de Nouvion: The Great Taste of Café René’ vierde in Nieuwpoort het eenjarig jubileum van dit bijzondere aperitiefdrankje.

Het drankje, genaamd ‘Picon de Nouvion’ is een eerbetoon aan de serie en is gebaseerd op het recept van René Artois, hoofdpersonage in de Britse serie ‘Allo Allo!’. De naam verwijst naar het Franse dorpje Nouvion, waar de gebeurtenissen in de serie zich afspelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In René Artois’ café komen verzetsstrijders, Gestapo-agenten, Duitse officieren en geallieerde krijgsgevangenen dagelijks samen, vaak zonder elkaars ware identiteit of aanwezigheid te kennen, wat leidt tot hilarische situaties.

Speciale gasten

Bert zorgde voor een stunt en wist niemand minder dan drie bekende acteurs uit ‘Allo Allo!’ naar Nieuwpoort te lokken om zijn ‘Picon de Nouvion’ te promoten. De gasten waren luitenant Hubert Gruber, gespeeld door Guy Siner, soldaat Helga Geerhart, gespeeld door Kim Hartman, en Herr Otto Flick, gespeeld door Richard Gibson. Ze namen de tijd om flessen ‘Picon de Nouvion’ te signeren ter ere van het eenjarig jubileum van dit speciale drankje.

De signeersessies vonden plaats in zowel de Carrefour van Nieuwpoort-Stad als Nieuwpoort-Bad, waardoor fans de kans kregen om hun favoriete ‘Allo Allo!’-acteurs persoonlijk te ontmoeten en een gesigneerde fles “Picon de Nouvion” te bemachtigen.

Absurde humor

‘Allo Allo!’ was een groot succes van december 1982 tot december 1992, met negen seizoenen die wekelijks tot veertien miljoen kijkers wisten te trekken. De serie werd verkocht aan meer dan zestig landen, ook aan België. Nu, dankzij de heruitzending op VTM 4, kunnen nieuwe generaties ook genieten van de absurde humor en de unieke charme van ‘Allo Allo!’.