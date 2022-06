Acteurs Onder Vuur zondag aanwezig op opendeurdag van Oostends brandweerkorps

Zondag opent brandweer Oostende de deuren van de ACEG Wellington Hippodroom voor een opendeurdag. Zowel de MUG-heli als de NH-90 helikopter zullen er te bewonderen zijn en ook enkele acteurs van de fictieserie Onder Vuur zullen daarop aanwezig zijn.

De eerste brandweervrijwilligers gingen de vlammen in 1922 al te lijf met emmers. Dat betekent dat de brandweer van Oostende al tweehonderd jaar bestaat. De opendeurdag van zondag 26 mei biedt de bezoekers een unieke blik achter de schermen van het Oostende brandweerkorps.

Nauwe band met bewoners

“We hebben sowieso wel een vrij nauwe band met de burger”, vervolgt de brandweerkapitein. “Als de burger in nood is, dan zijn wij daar om ze te helpen. Van de opendeurdag willen we gebruik maken om te sensibiliseren en aan preventie te doen. Maar er worden ook demonstraties gegeven, samen met enkele belangrijke partners.”

“De nieuwe MUG-heli zal voor een keer zijn standplaats in Oostende hebben en ook de NH-90 komt een demonstratie doen. Ook de brandweer zelf zal de basistaken en de specialisatietaken demonstreren.”

De Oostendse brandweer is haast niet van de televisie weg te slaan. Denk maar aan ‘Helden van Hier’ en de fictiereeks ‘Onder Vuur’. Momenteel zijn er opnames bezig in Oostende voor het tweede seizoen dat in het najaar te zien zal zijn op VRT. Het eerste seizoen, met een cast die in sappig West-Vlaams spreekt, gooide hoge ogen en ook het tweede seizoen belooft spectaculair te worden.

Boost

“Onder Vuur heeft de brandweer een boost gegeven”, vertelt postoverste Dries Van der Veken. “Het toont dat de brandweermannen en -vrouwen naast hun functie ook elk hun eigen verhaal hebben en dat is ook in het dagelijks leven zo. Maar als ze er moeten staan om hulp te bieden, dan staan ze er.”

Onder andere acteur Louis Talpe zal zondag aanwezig zijn. “We hebben ontdekt wat de job van de brandweer precies inhoudt”, vertelt Louis Talpe. “Het is veel meer dan gewoon maar brandjes blussen.” “De brandweer verricht belangrijk werk”, zegt ook Aimée Claeys, die de rol van brandweerman Tom Lateur op zich neemt. “Het gaat veel verder dan de zware incidenten. Het gaat soms ook om banale dingen zoals een kat uit de boom halen.”

Spectaculaire beelden

Volgens de acteurs mogen we tijdens het tweede seizoen opnieuw spectaculaire beelden verwachten. “Er komen nieuwe personages bij en andere gaan dan weer weg. Belangrijk is dat we het menselijk en dicht bij de realiteit houden”; duidt Talpe.

“Die interventies zijn ook een groot deel van Onder Vuur. De serie draait rond de brandweer en bij de brandweer is er geen tijd om met de vingers te draaien.”

Ook bij Oostends acteur Sam Louwyck is het respect voor de brandweer groot. “De brandweer creëert een sociale rust onder de mensen”, zegt de acteur.

“Als er iets misloopt, dan weten we dat die mensen klaar staan om zelfs hun leven te geven om dat van anderen te redden. Ik heb enorm veel respect voor de brandweer. Ik nodig iedereen uit om naar de opendeurdag te komen, want die mensen verdienen dat.”