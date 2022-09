Acteren van vader op zoon: Benoit Dorné in tv-reeks ‘Chantal’, Jules in musical ‘Daens’

Met de nieuwe reeks ‘Chantal’ treedt niet alleen Maaike Cafmeyer weer voor het voetlicht, ook Benoit Dorné (57): hij maakt zijn debuut als tv-acteur. De geboren Oostduinkerkenaar, die twee succesvolle cafés uitbaatte in Gent, keerde voor de opnames van deze serie terug naar zijn geboortestreek. Benoit speelt Kurt, een politieman die niet te veel werkt en graag zijn koffietje drinkt. Acteren zit hem in het bloed. En de appel valt niet ver van de boom, want zoon Jules (10) schittert momenteel als zoontje van de fabrieksdirecteur in de musical ‘Daens’.

Benoit Dorné, wiens vader Georges ruim dertig jaar schepen was in Oostduinkerke en Koksijde, is bezig aan een erg gevarieerde loopbaan. “Twaalf stielen, dertien ongelukken”, noemt hij het met een glimlach. Benoit werkte bij Croky Chips, in lunaparken en als vertegenwoordiger in koffie, tot hij in 1994 het Gentse café St.-Hubert overnam en ombouwde tot een draaiend studentencafé. Later richtte hij in Gent de bekende Ierse pub Speaker’s Corner op, maar zei in 2009 zijn café vaarwel en ging achtereenvolgens bij Colruyt Group, als manager van het Gentse Belfort Café, en weer bij Colruyt aan de slag. “Tot ik door een werkongeval twee jaar thuis zat en weer mijn werk verloor”, vertelt Benoit, die nu in Melden bij Oudenaarde woont.

Auditie

“Op het einde van mijn revalidatie werd ik gecontacteerd door Mathias Sercu, de auteur van Chantal, die mij jaren terug regisseerde toen ik een hoofdrol speelde bij Periekel in Diksmuide. Dat was een schitterende ervaring”, weet Benoit nog. “Ik heb een verleden in het amateurtoneel, onder meer als medeoprichter en acteur bij OTO, het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke. Na mijn tijd als cafébaas deed ik ook dikwijls als figurant mee aan films en tv-series, onder meer De Ronde, Het goddelijk monster en De Buurtpolitie. Maar Mathias vroeg me om auditie te doen voor een heuse rol in Chantal. Ik kreeg het niet in de schoot geworpen, de audities waren beslissend. Die liepen goed af: de rol van agent Kurt was voor mij. In de zomer van 2021 vonden de opnames plaats.”

Even slikken

“In het eerste seizoen kreeg ik meteen veertien draaidagen, wat niet weinig is. Heel veel tekst heb ik niet, ik moet het vooral hebben van mijn aanwezigheid en mimiek. Maar het is wel een zichtbare rol. In de tweede reeks, waar ook al aan gewerkt wordt, zal mijn rol nog iets groter zijn. Ik heb wel wat ervaring als figurant, maar nu behoorde ik echt tot de cast en dat was wel even slikken, want behalve in één aflevering van De Buurtpolitie heb ik nog nooit moeten spreken in een tv-rol. Maar op de set werd ik ontvangen als een koning en meteen op mijn gemak gesteld. De mensen van de crew hielpen me waar ze konden.”

“Eigenlijk maken wij in Vlaanderen met lage budgetten heel mooie films en reeksen. Dat is te danken aan de vele professionele mensen die eraan meewerken. Voor het tweede seizoen heb ik al heel wat meer vertrouwen.”

Was Benoit in de eerste aflevering nog niet zo veel te zien, de komende weken verhoogt zijn aandeel. Hij heeft alvast de smaak te pakken.

Dankbaarheid

“Mocht ik de rest van mijn leven elke dag opnames mogen doen, ik zou het doen”, glundert hij. “Nochtans ben ik nu bezig met iets heel anders: een opleiding tot begeleider voor mensen met een beperking. Nu loop ik stage in een café-restaurant waar mensen met een beperking werken. Dus weer horeca, ja. Ik heb nood aan dankbare mensen. Ook toen ik achter de toog stond, deed ik het voor de dankbare klanten. Maar mocht ik dat kunnen combineren met opnames… Ik zou niet twijfelen. Ik vind dit zo geestig.”

De opnames van Chantal vonden plaats in de streek waar het verhaal is gesitueerd: de Westhoek. Dat bracht Benoit terug naar de streek waar hij opgroeide: Lo-Reninge, Alveringem… “In mijn cafés klapte ik vroeger altijd dialect, maar nu moest ik toch soms denken: hoe zeg je dat nu weer in het West-Vlaams? Al die jaren in Oost-Vlaanderen lieten hun sporen na. Nochtans vind ik dialect heel belangrijk en betreur ik dat het verloren dreigt te gaan. Mijn zoon spreekt een mengelmoes. Vroeger werden we op tv met veel Antwerps opgezadeld, maar niets is mooier dan een film of serie in de streektaal. Zoals Rundskop in het Limburgs of West-Vlaamse series in het West-Vlaams.”

Benoit heeft drie zonen, Cas (27), Sam (24) en Jules (10). Die jongste heeft een aardje naar zijn vaartje.

“Van kinds af imiteerde hij tv-programma’s en liedjes: Bumba, K3, Michael Jackson… Toen hij vijf was, schreven we hem in voor de dansschool, maar dat was niets voor hem. Hij stapte over naar toneelles en volgt die nu nog. Hij speelde al rolletjes in een kortfilm en commercials, en nu in de musical Daens van Studio 100. Mijn vrouw en ik willen hem niets opdringen, hij beslist zelf. Aan Daens wou hij eerst niet meedoen, maar na een nachtje slapen zag hij het toch zitten. We waren dolgelukkig dat hij door de auditie raakte, al is het wel zwaar: heel wat repetities, soms drie voorstellingen per dag… Maar Jules raakt het niet beu. Integendeel, hij heeft er telkens weer kweetniet-hoeveel goesting in.”

Niet bang, wel bang

“De rol van Junior, het zoontje van de fabrieksdirecteur in Daens, is mijn mooiste rol tot nu toe. Maar op 1 oktober is het gedaan”, zegt Jules met enige spijt. “Maar ik sprak intussen al een stem in voor een tekenfilm die binnenkort uitkomt en mag begin volgend jaar meedoen aan een grote productie in Gent. Ik vind het zo leuk, ook al gaat er veel tijd in. Het is misschien raar, maar om voor een zaal van 1.600 mensen te staan, ben ik niet bang. Maar om met weinig mensen te spreken, soms wel. Ik zou heel graag doorgaan met acteren, en als het kan er mijn beroep van maken.”

Chantal, elke zondag om 21 uur op Eén. Jules is nog te zien in Daens op 16,18, 22, 24 en 30 september, www.daens.be.