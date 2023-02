Acrobate Camille Van Betsbrugge (26) is met Cirque du Soleil in België: “Wat tijd voor familie en vrienden”

Camille Van Betsbrugge werd geboren in Kortrijk, groeide op in Dentergem en woont nu in Nazareth. Tenminste wanneer ze niet op rondreis is als acrobate bij Cirque du Soleil. Tot en met 19 februari treedt ze met Cirque du Soleil nog eens op in haar thuisland. Eerst in Brussel, daarna in Antwerpen.

“Ik heb competitie gedaan in de acrobatische gymnastiek op internationaal niveau. Op die wedstrijden kwamen ook scouts van Cirque du Soleil kijken”, vertelt de 26-jarige Camille Van Betsbrugge die momenteel in Nazareth woont en geboren is in Kortrijk.

“Toen ik 16 jaar was, heb ik ook auditie gedaan in de topsportschool van Gent. Mijn coach had het georganiseerd om een scout van Cirque du Soleil naar daar te halen om auditie te doen. Op die manier ben ik bij Cirque du Soleil terechtgekomen en dat was een droom die werkelijkheid werd voor mij.”

“De week voor de optredens was ik nog in België, want we hadden een weekje vrij. Ondertussen maak ik uiteraard van de gelegenheid gebruik om de tijd te nemen om mijn familie en vrienden even te zien. Mijn familie en vrienden zijn dan ook wat ik het meest mis in mijn leven als rondreizende acrobate. Omdat je vaak in het buitenland bent, moet je ook veel dingen missen zoals verjaardagen, huwelijken, familiemomenten zoals Kerst en Nieuwjaar enzovoort. Ook de Belgische frietjes worden gemist”, knipoogt Camille.

Gedeelde passie

“Ook relaties zijn niet zo evident in deze wereld. Ik heb een relatie met een Belg die ook in een circus werkt. Hij heeft zelf in een andere Cirque du Soleil-show opgetreden, maar is momenteel op contract met een andere companie en vertoeft in de Caraïben. Het is leuk dat we alletwee dezelfde passie delen en zo begrijpen we elkaar en het leven dat we hebben heel goed. Wanneer we samen zijn, kunnen we ook samen trainen. We bezoeken elkaar ook zo vaak als het kan.”

“Het is de eerste show op ijs en dat is uiteraard wel even wennen”

“Ik zie mezelf wel op een dag settelen in België. Momenteel doe ik mijn job echt heel graag, dus ik denk dat de tijd het wel zal uitwijzen wanneer het moment er is om er een punt achter te zetten. Zolang ik het nog graag doe en mijn lichaam het nog aankan, zien we wel wanneer dat moment dan precies komt.”

“Ik heb een diploma voedings- en dieetleer, dus ik zie mezelf na mijn carrière bij Cirque du Soleil wel fulltime als diëtiste aan de slag gaan. Momenteel ben ik al aan de slag als zelfstandig diëtiste, dus ik combineer mijn werk bij Cirque du Soleil hiermee. Zo doe ik online consultaties, ook consultaties in België wanneer ik in het land ben, geef ik workshops en werk ik aan een online cursus.”

Verschillende culturen

“Wat het leven binnen Cirque du Soleil zo fantastisch maakt, is dat ik kan doen wat ik graag doe en ik reis de wereld ermee rond. Ik ben omringd door allemaal verschillende culturen en vrienden, wat het leven op tournee heel interessant maakt. Wanneer ik op een podium sta, kan ik honderd procent alles geven om de mensen die komen kijken even de realiteit te doen vergeten, hen volledig mee te nemen in het verhaal en een leuke tijd bezorgen.”

“Er zijn trouwens wel wat nieuwigheden. Onze show is de eerste show op ijs van Cirque du Soleil. De samenwerking van de schaatsers en acrobaten zorgt voor een volledig nieuwe samenwerking, wat het helemaal anders maakt dan de andere shows. De projecties op het ijs zorgen ook voor heel mooie en leuke effecten.”

‘Crystal’ is de nieuwe show van Cirque Du Soleil vol halsbrekende toeren op het ijs. © Olivier Brajon

“Het was wel even wennen. Schaatsen op zich had ik wel al enkele keren gedaan als kind, maar aan de schoenen die we dragen zijn spikes bevestigd. Je loopt dus rond met scherpe messen aan je voeten. Dan ben je uiteraard extra op je hoede om niemand te verwonden, maar zoals bij alle andere oefeningen, word je het al snel gewoon.”

“Het is het eerste ijsspektakel van Cirque du Soleil. De show neemt je mee in het verhaal van Crystal, een verhaal waar veel mensen zichzelf in kunnen terugvinden. Je wordt meegenomen in het verhaal en ziet halsbrekende toeren op het ijs. Het is dus zeker en vast de moeite waard om eens te komen kijken.”

“Niet enkel op het podium, maar ook achter de schermen valt er heel wat te beleven. Achter de schermen werkt een volledig technisch team om de show goed te laten verlopen. Ook reist er een catering met ons mee, alsook kinesisten en zo veel meer. Leuk om te weten is trouwens dat iedere artiest zelf zijn make up doet.”

(Robin Verleden)

Wie meer wil weten over Cirque du Soleil en de nieuwste show Crystal, kan terecht op www.cirquedusoleil.be