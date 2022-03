ACLVB stelt 14 kustappartementen ter beschikking voor oorlogsvluchtelingen

De liberale vakbond ACLVB stelt tijdelijk veertien appartementen aan de kust ter beschikking voor de opvang van vluchtelingen nu de nood hoog is door de oorlogssituatie in Oekraïne en elders, zo heeft de liberale vakbond woensdag meegedeeld. De appartementen dienen normaal “om leden te laten genieten van sociaal toerisme”.

“We stellen veertien appartementen ter beschikking van de lokale autoriteiten aan de kust. Zij kunnen dan oordelen hoe die het best kunnen worden ingezet in het kader van tijdelijke opvang om de eerste nood te lenigen”, zegt Mario Coppens, de voorzitter van ACLVB, in de mededeling.

“Een van onze vier waarden is solidariteit, naast vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid”, aldus nog Coppens. In deze tijden moet de vakbond zijn “internationale solidariteit” in het bijzonder tonen, klinkt het.