Achttien Westhoekgemeenten ondertekenen vredesengagement: “Van oorlogsherdenking naar actieve vredeswerking”

De achttien Westhoekburgemeesters of hun afgevaardigden hebben in het gemeentehuis van Alveringem een engagement van vredeswerking ondertekend. “Met dit engagement is de vredesboodschap in de Westhoek vanaf heden geen dode letter meer”, zegt meter van het project Jennie Vanlerberghe.

“De wereld staat in brand en overal zijn er conflicten en oorlogen. Maar wij draaien ons gezicht naar vrede. Weggedraaid van het vernielend verleden, aanvaardt men in de achttien gemeenten van de Westhoek enkel nog een vredevolle toekomst.”

Die woorden sprak vrouwenrechtenactiviste en voorzitter van het organiserende platform ‘WesthoekVredeshoek’ Jennie Vanlerberghe voorafgaand aan de ondertekening van de engagementsverklaring in het Hof van Wyckhuize in Alveringem.

Transformatie

“’WesthoekVredeshoek’ bestaat sinds 2019”, zegt vredesambtenaar van de stad Ieper Filip Deheegher. “De reden en het doel van de oprichting waren tweeledig: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog focuste vooral op het militaire en iets te weinig op een echte omslag naar de vredesgedachte van ‘Nooit meer Oorlog’. En de Westhoek als regio nam weinig initiatief. Het was vooral op gemeentelijk niveau dat de initiatieven plaatsvonden, elk op zich in de eigen gemeente. Maar samen sta je sterker. Daarom willen we de transformatie alsnog maken. Het platform ‘WesthoekVredeshoek’ heeft de voorbije jaren niet stilgezeten en verenigt vele vredesspelers waaronder ‘Moeders voor Vrede’, Museum aan de IJzer, de provincie West-Vlaanderen en vele vrijwilligers. Het vredeslicht brandt al enkele jaren in de gemeenten dankzij wandelclubs en vrijwilligers, er werden in alle gemeenten vredeseiken geplant, jongeren gingen op inleefreis naar Palestina en Montenegro, enzovoort.”

“Waarom wij vandaag voor deze betekening de gemeente Alveringem hebben uitgekozen? De vorige zes jaar vond het gros van de bijeenkomsten en vergaderingen in Ieper plaats. Alveringem heeft een mooi gemeentehuis! Dat is een goede reden om naar Alveringem af te zakken, maar niet de enige! De komende maanden en jaren willen we met onze programmatie en initiatieven alle achttien Westhoekgemeenten aandoen”, belooft Filip Deheegher. “We hebben voor de komende drie jaar een Leadersubisidie kunnen binnenhalen. Op die manier kunnen we Evie Lootens, medewerker van ‘Moeders voor Vrede’ twee dagen per week tewerkstellen voor WesthoekVredeshoek.”

Concrete plannen

Evie Lootens zelf kon op de persconferentie al een aantal concrete plannen voorstellen. “Bepaalde bestaande acties worden verdergezet en heel wat nieuwe zitten in de planning. Twee keer per jaar zal er een vredescafé worden georganiseerd. De datum van de eerste editie ligt vast: woensdag 19 maart om 19 uur in de IJzerboomgaard in Diksmuide. Op 1 april om 13.30 uur in het Esenkasteel in Diksmuide is er de voorstelling ‘Democracity’. Ander initiatief is ‘Trommelen voor Vrede’ op 19 september waarbij kinderen uit alle basisscholen op verschillende marktpleinen van de Westhoek zullen trommelen. En nu al ligt ook het vredescongres en vredesfeest van zaterdag 9 en zondag 10 mei 2026 in Ieper vast. Door de engagementsverklaring te ondertekenen, verbinden de Westhoekgemeenten en hun inwoners zich er toe om aan dergelijke initiatieven mee te werken of ze te (onder)steunen.”

Iedere gemeente stelt ook een medewerker aan die contactpersoon wordt tussen het lokaal bestuur en het vredesplatform. Die medewerker heeft als opdracht om er over te waken dat zijn of haar gemeente effectief een actieve vredesregio wordt. Voor de gemeente Alveringem is dit Thea Marchand.

Reactie burgemeester

De Alveringemse burgemeester Gerard Liefooghe juicht het initiatief alvast toe en zette als eerste van de achttien politieke collega’s zijn handtekening. “Mondiale vrede start bij vrede in je eigen omgeving”, reageerde hij.