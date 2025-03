Achttien herbergiers nemen deel aan Klinkende Kroegen deze zomer: “Dit is niet de laatste editie”

Achttien Brugse herbergiers nemen komende zomer deel aan Klinkende Kroegen, elf cafébazen in de Brugse deelgemeenten aan WIJKlanken. Cultuurschepen Nico Blontrock benadrukt dat 2025 niet de laatste editie wordt: “We zijn wel in overleg met de verschillende stakeholders over een mogelijk nieuw concept, dat in 2026 een nieuwe boost kan geven aan dit mooie initiatief.”

Deze week vond de opstartvergadering voor editie 2025 van Klinkende Kroegen en WIJKlanken plaats. Bijgevolg kan cultuurschepen Nico Blontrock het precieze aantal deelnemers mededelen: achttien voor Klinkende Kroegen en elf voor WIJKlanken.

“Zij zullen deze zomer mee voor muziek en sfeer zorgen in de Brugse straten. Voor drie kroegen wordt het de eerste keer dat ze deelnemen. De precieze timing en locaties worden later meegedeeld”, aldus Nico Blontrock.

Geluidsnormen

Volgens Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge, hebben tijdens de opstartvergadering enkele herbergiers tevergeefs bij de Stad Brugge gepleit voor een herziening van de strenge geluidsnormen. Maar het stadsbestuur houdt vast aan de geldende normen.

Nico Blontrock benadrukt dat 2025 niet de laatste editie van Klinkende Kroegen en WIJKlanken wordt : “Samen met verschillende stakeholders werken we aan een nieuw concept, dat volgend jaar een boost moet geven aan Klinkende Kroegen.”