Achtste festival van De Bierfanaten in CC De Balluchon: Een buitenkans voor wie 144 biertjes wil proeven

CC De Balluchon wordt op zaterdag 14 mei, na twee jaar coronastilte, door De Bierfanaten Koekelare opnieuw omgedoopt tot de grootste bruine kroeg van West-Vlaanderen. Dan staat het achtste bierfestival op het menu.

“Dit had eigenlijk onze jubileumeditie moeten zijn, bierfestival nummer tien, maar wie had kunnen denken dat we twee edities gingen moeten annuleren door dat fameuze coronabeestje”, steekt voorzitter en zytholoog Robbie Defraeye (44) van wal. “En met enige trots mag ik stellen dat het een uitzonderlijke editie wordt, want de bezoekers zullen – indien ze dat willen en aankunnen – maar liefst 144 biertjes kunnen proeven!”

Dit jaar zijn er drie brouwerijen die al iedere editie van de partij zijn geweest: Het Anker, Leroy Breweries en De Dolle Brouwers. Daarnaast zijn er zes nieuwkomers. Terrest Brewery uit Houthulst, pas opgestart in 2021, maar hun Terrest Golden Tripel krijgt nu al lovende commentaren. Brouwerij Huyghe zorgt voor een Delirium bij de bezoekers – zal iedereen roze olifanten zien? Brouwerij VBDCK (Kerel) heeft fantastische bieren in de rangen. Ook de Schotse brouwerij The Brew Society, die hoge toppen scheert met haar Martha bieren, is van de partij. Uit Baarle-Hertog komt brouwerij De Dochter van de Korenaar, een absolute topper die zelden bierfestivals doet maar voor Koekelare graag een uitzondering maakt. “En de laatste nieuwkomer is een wereldtopper: Brewdog uit Schotland, met diverse brouwsites over de hele wereld en eigen pubs in tal van wereldsteden”, besluit Defraeye.

De Bierfanaten zorgen ook voor catering en muziek.

Bij Handsaeme Foie Gras kunnen de bezoekers terecht voor bordjes met artisanale salami, paté en kaas. Burgers & Co zullen voor de eerste keer aanwezig zijn met diverse gourmet burgers. En nieuw is ook een heus artisanaal wafelkraam met verse Brusselse en Luikse wafels!

Vinyl en live muziek

De muziek van 14 tot 17 uur wordt verzorgd door Vinyllacream, een dj-duo dat enkel oude vinylplaten draait: soul, funk & motown. Vanaf 17 uur is er een live performance van Ten Square Feet, met vier sessies akoestische covers.

De toegang is gratis. Er is een mooie selectie wijn en cava voor de niet-bierdrinkers en de frisdrankbar is open voor de BOB’s en kinderen. Voor de kinderen is er ook een mooi springkasteel op het terras. (Eric Vanhooren)