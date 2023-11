Achtste én laatste uitgave van Studio Kontrabas: Van weverij Schotte naar binnenkoer hoeve Pattyn

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 december vindt Studio Kontrabas voor de achtste, maar ook de allerlaatste keer plaats op de binnenkoer van de hoeve Kevin Pattyn in de Touwstraat. Het wordt een editie waarin er wordt teruggeblikt op de voorbije jaren en waar de actievoerders nog een laatste keer centraal staan.

Acht jaar geleden begon het met Kevin Samyn, Pieter-Jan Batsleer, Ward en broer Bram Tyberghien. Later kwamen daar Tom Callewaert en Bert Vansteenkiste bij. Op het Marktplein hielden ze de eerste editie van Studio Kontrabas voor het goede doel. De opkomst was enorm, de respons én de steun groot, want die eerste uitgave bracht zo’n 18.000 euro op. Niet enkel de eigen dorpsgenoten, maar ook mensen uit de nabije gemeenten kwamen telkens naar de vierdaagse om hun steun te betuigen. Talrijke mensen uit eigen gemeente ondernamen in de loop van het jaar een actie om geld in te zamelen. Ieder jaar steeg de opbrengst. De voorbije zeven jaar werd 208.766 euro ingezameld voor het goede doel. Sluit men de achtste editie af met 250.000 euro? Dat is mogelijk, maar dan moeten er nog wel veel acties geld in het laatje brengen.

Muzikaal terugblikken

De voorbije jaren veranderden de locatie regelmatig. Van het Marktplein naar de binnenkoer van het kasteel, van de gebouwen van weverij Schotte in de Nieuwstraat naar de allerlaatste locatie op de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Dit jaar komt men bijeen op de binnenkoer van de hoeve van Kevin en Mieke Pattyn-Deblaere in de Touwstraat.

Tijdens de tweedaagse wordt er muzikaal teruggeblikt. Je zal er kunnen luisteren naar de Top 100 van de meest aangevraagde platen van de afgelopen edities. De aftrap vindt plaats op vrijdag om 16.30 uur. Vanaf dan is iedereen twee dagen lang welkom op de oude hoeve voor een hapje, drankje, muziek, optredens, randanimatie en veel meer. De zaterdag staat volledig in het teken van de acties die worden georganiseerd in het kader van De Warmste Week en het thema van dit jaar: ‘Opgroeien zonder zorgen’. ‘s Avonds is er een slotshow en aansluitend een afterparty met DJ Desperado.

Iedereen die een actie wil organiseren, kan die vanaf nu registreren op de website van Studio Kontrabas. Ondertussen zijn er al ‘Wenskaarten for life’, ‘Biertasting for life’, ‘Confituur for life’ en ‘Wafels for life’.

Bier ‘Vlammer’

Voor deze feesteditie werd er dit jaar ook voor het eerst een speciaal bier gebrouwen ten voordele van Studio Kontrabas. Zes fietsvrienden die zich sinds corona zijn gaan bezig houden met bier brouwen gingen in zee met geboren Ingelmunsternaar en eigenaar van brouwerij Maenhout Pieter Maes. Het bier kreeg de naam ‘Vlammer’, verwijzend naar de Warmste Week en het vlammen op de fiets, een gedeelde hobby van de zes vrienden. ‘Vlammer’ is een hooggegist amberkleurig biertje met tropische tint en subtiele bitterheid. Voor Studio Kontrabas kan je een pakket kopen van vier flesjes ‘Vlammer’ met bijhorend Vlammerglas.

Kontrabas-hoodie

De organisatoren van Studio Kontrabas willen deze keer ook een veiling organiseren. Enig probleem: ze hebben momenteel niks te veil. Wie een voorstel heeft, kan contact opnemen met de organisatie.

Wie Studio Kontrabas een warm hart toedraagt, kan vanaf vandaag een exclusieve en kwaliteitsvolle Studio Kontrabas-hoodie kopen. Op de achterkant staat een overzicht van alle edities, jaartallen en locaties, met ook de drie verschillende logo’s die over de jaren heen werden ontworpen. Niet alleen volwassenen kunnen dit uniek gadget bemachtigen, maar er zijn ook exemplaren voor kinderen te koop. Verkooppunt is café Den Bockor in de Bruggestraat.

Wil je zelf een actie organiseren, sponsoren, meewerken aan het evenement of heb je iets te veil? Neem contact op met info@studiokontrabas.be Info rond het bier: vlammer.ingelmunster@hotmail.com.