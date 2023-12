Achtste editie kerstmarkt bij Decaflor in Rekkem is succes

Honderden mensen zakten dit weekend af naar Decaflor in Rekkem, waar de ondertussen 8ste editie van de kerstmarkt plaatsvond. Traditiegewijs speelden de bewoners van De Pelikaan er een belangrijke rol, al konden aanwezigen ook snuisteren tussen het aanbod van de lokale handel en ambacht. “Twaalf lokale spelers waren aanwezig en dat lokale mag je echt letterlijk nemen”, lachte een tevreden Gwladys Muchery.

Kerstbomen, versiering, pannenkoeken, warme wijn, koele rosé en een ruim aanbod aan allerlei decoratieve producten. Het is slechts een greep uit wat allemaal op de 8ste Decaflor Kerstmarkt te vinden was. “Een achttal jaar geleden kregen we dit idee en werkten we het uit met de mensen van De Pelikaan uit Menen”, klonk het bij Gwladys. De organisatrice kon jaar na jaar op een stijgend aantal bezoekers rekenen en besloot daarom vorig jaar om het idee uit te breiden.

Markt vlot gevuld

“De bewoners van De Pelikaan, een centrum voor mensen met een beperking, waren zoals vanouds present. Ze zorgden voor verse pannenkoeken en men kon er ook warme wijn of chocolademelk krijgen. In 2022 wilde ik echter ook mijn lokale collega’s erbij betrekken. We hebben hier zoveel gedreven ondernemers en die konden hier allemaal een standje opstellen. Het concept sloeg aan want naar schatting 700 mensen kwamen toen naar de kerstmarkt om het allemaal te bekijken. Dit jaar hebben we het herhaald en hadden we geen enkel probleem om de markt te vullen. Niet minder dan 12 lokale handelaars, allemaal mensen uit onze eigen gemeente, trotseerden de koude temperaturen om Rekkem van wat sfeervolle warmte te voorzien.”

Mommy&Me

Lieselotte Robbe was één van die lokale ondernemers die er geen seconde aan twijfelde deel te nemen. “Toen ze het me vroegen was dat eigenlijk niet echt iets waarover moest nagedacht worden. Met Mommy&Me, mijn zaak waar je dameskledij kunt proberen terwijl je geniet van heerlijke koffie of gebak, kunnen we sfeervolle dingen echt wel waarderen. Het viel me ook op dat, hoewel we in het centrum van Lauwe gelegen zijn, we hier heel wat mensen zien die we eerder nog niet in de winkel zagen. Ze komen kijken naar de stand, we slaan een praatje en zo leren we elkaar kennen. Trouwens, de handelaars die hier aanwezig zijn kennen ook elkaar allemaal en het maakt het des te aangenamer.”