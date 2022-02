Achtjarig jongetje dankt leven aan Middelkerkse redder: “Pas achteraf besef je dat je erger hebt voorkomen”

Hoofdredder Jeroen De Block (29) moest zondag ingrijpen tijdens zijn shift in Vita Krokodiel, het nieuwe zwembad van Middelkerke. Een achtjarig jongetje sprong het diepe water in en spartelde om zich heen. Jeroen redde het leven van de jongen. “Ik zie het niet als een heldendaad.”

Een maand geleden opende het nieuwe zwembad Vita Krokodiel in Middelkerke voor het eerst de deuren. Jeroen De Block is leerkracht Lichamelijke Opvoeding van opleiding, maar koos uiteindelijk voor de job van redder. Ruim drie jaar geleden ging hij halftijds aan de slag in het zwembad van Oostende en sinds december mag hij zichzelf hoofdredder noemen van het Middelkerkse bad.

Rode vlag

Afgelopen zondag moest Jeroen voor het eerst in zijn carrière een natte redding uitvoeren. “Ik heb ooit eens een kindje uit het water gehaald van op de rand van het zwembad en dat heet dan een droge redding”, legt Jeroen uit. “Zondag zag ik een jongetje van een jaar of acht alleen rondlopen. Voor een redder is dat sowieso al een rode vlag. Dan weet je dat je dat kind extra in de gaten moet houden. Hij ging op de startblokken staan en dat was het moment om me al richting het midden van het zwembad te begeven, om wat dichter te staan in het geval er zich iets zou voordoen.”

De jongen draaide heftig heen en weer met zijn hoofd en ik wist meteen dat hij niet kon zwemmen

Het jongetje sprong uiteindelijk toch niet van de startblokken, maar even later dook de jongen het water toch in. Op dat moment stond de verstelbare bodem van het groot bad ingesteld op anderhalve meter. “Ik zag de jongen spartelen en zag meteen dat er paniek was. De jongen draaide heftig heen en weer met zijn hoofd en ik wist meteen dat hij niet kon zwemmen. Ik deed mijn walkietalkie af en dook het water in”, aldus Jeroen.

Onderschat beroep

De jongen werd net op tijd door Jeroen uit het water gehaald en ondertussen was de papa van de jongen al ter plaatse. Die bedankte Jeroen en weg was de man. “Het beroep van redder wordt soms te zwaar onderschat”, zegt Jeroen. “Ik krijg dikwijls te horen dat wij daar maar op onze stoel zitten, maar we moeten wel soms meer dan honderd mensen tegelijk in de gaten houden. We moeten niet veel ingrijpen, maar als het moet, dan staan we er.”

“Ik deed mijn job”

“Stel je voor dat er op het moment dat de jongen het water indook en niemand had het gezien, wat ook het geval was. Dan waren de gevolgen misschien veel erger geweest als er geen redders in de buurt waren. Wat mij betreft: ik deed gewoon mijn job waarvoor ik opgeleid werd. Ik zie het niet als een heldendaad. Op het moment van de feiten denk je daar niet bij na. Pas achteraf besef je dat je erger voorkomen hebt. Maar uiteindelijk is dat wel onze job. De schrik om ooit een fataal ongeval onder jouw toezicht mee te maken zit er voor elke redder wel in. Laat ons hopen dat dat nooit voorvalt.”