Achterkleindochter verenigdbij beeld Gaston Duribreux

Naar aanleiding van de 120ste geboortedag van de bekende auteur Gaston Duribreux op 28 mei prijkt diens achterkleindochter Lucille Duribreux bij het beeld van haar overgrootvader.

Het bewuste kunstwerk staat in de bibliotheek Kris Lambert. Het beeld van de gewezen Mariakerkse hotelier Gaston Duribreux is van de hand van wijlen beeldhouwer André Huygebaert. Het kunstwerk stond oorspronkelijk in hotel Miramar. Toen dit bekende hotel uit de Hyacintenlaan in 2009 de deuren sloot, kreeg het beeld van de Bredense kunstenaar een nieuwe stek in de Oostendse stadsbibliotheek.

Lucille werd op 29 november 2021 geboren in Gent. Ze is de dochter van Frédéric Duribreux en Hannah De Clerck. Samen met haar ouders woont het meisje in Mariakerke. Op zondag 28 mei is het 120 jaar geleden dat overgrootvader Gaston werd geboren. Hij overleed op 27 mei 1986 in het toenmalige Parkhotel langs de Aarsthertogstraat van Mariakerke. Dat hotel zou daarna nog vele jaren uitgebaat worden door Gastons zoon Paul. (BVO)