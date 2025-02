Achtergelaten hondenpoep? Dat zijn ze in Knokke-Heist meer dan beu: “Op bepaalde plaatsen is het heel erg geworden”

Er komt voorlopig geen uitbreiding van de periode waarin honden op het strand van Knokke-Heist mogen. De kwestie werd besproken tijdens de gemeenteraad op vraag van oppositieraadslid Nick Wenmaekers (GBL), maar stuitte op enkele (praktische) bezwaren. “Dat neemt niet weg dat we werken aan een overkoepelend hondenbeleid. De problematiek rond de hondenpoep in onze gemeente is op bepaalde plaatsen heel erg geworden”, zegt schepen Bert De Brabandere (Inzicht).

Laat honden gedurende een langere periode toe op onze stranden: dat was kort samengevat het voorstel van raadslid Nick Wenmaekers, ex-schepen van Dierenwelzijn. “In het verleden hebben we de uren waarin honden welkom zijn op het strand al verruimd. Die maatregel werd positief geëvalueerd, waardoor we nu de mogelijkheden verder kunnen uitbouwen. Uiteraard blijft het belangrijk dat baasjes opruimen na hun hond, en daar moet streng op gecontroleerd worden”, argumenteerde Wenmaekers.

Zijn voorstel werd evenwel niet aangenomen. “Omdat er verschillende bemerkingen te maken zijn”, stelt schepen van Strand Bert De Brabandere (Inzicht). “Laat me duidelijk zijn: dierenwelzijn is voor iedereen belangrijk, ook voor ons. Alleen lijkt dit voorstel misschien makkelijk realiseerbaar, maar er zijn diverse redenen om het niet zomaar meteen te doen. Zo valt de huidige periode samen met de periode waarin stranduitbaters en reddingsdiensten niet op het strand zijn. Laten we honden overal gedurende een langere periode toe, overlappen die met elkaar. Ook tijdens de opbouw of afbraak van de strandbars bijvoorbeeld. Dat neemt niet weg dat we moeten en zullen werken aan een overkoepelend hondenbeleid.”

Hondenpoep

En in dat beleid hebben ook de manieren van baasjes hun plaats. Want, zo geeft De Brabandere aan, op bepaalde plaatsen in Knokke-Heist is de problematiek rond hondenpoep heel erg geworden. “Ik lees zelfs verhalen van mensen die niet meer naar de hondenlosloopweide willen omdat er té veel hondenpoep blijft liggen. En dat zijn mensen die zelf grote hondenliefhebbers zijn. We zullen daar in de toekomst dus strenger op moeten toekijken. Mensen sensibiliseren in de eerste plaats, ik denk bijvoorbeeld aan zakjes uitdelen aan baasjes die wél de hondenpoep opruimen, maar ook strenger optreden bij overtreders. Momenteel riskeren zij al een GAS-boete van maximaal 500 euro. Het zijn zaken die we allemaal meenemen naar de toekomst.”

Het is niet voor het eerst dat de problematiek rond hondenpoep in Knokke-Heist aan bod komt. Wijlen burgemeester Leopold Lippens, die zelf gekend stond als een groot hondenliefhebber, was de vuiligheid in het verleden al grondig beu en ondernam daarvoor actie. Zo liet hij extra controles uitvoeren door politie en gemeenschapswachten, maar dacht hij er zelfs aan om overtreders te identificeren via camera’s. Om maar te zeggen: Lippens wou ver gaan om hondenbaasjes de regels te laten volgen. De controles met camera’s kwamen er uiteindelijk niet, al bewijst het wel dat de overlast van achtergelaten hondenpoep al jaren voor frustraties zorgt.

Hoe de problematiek concreet zal aangepakt worden in de toekomst, zal binnenkort blijken. “We maken er, onder impuls van bevoegd schepen van Dierenwelzijn Isabelle Goeminne, werk van om met het college het overkoepelend beleid verder uit te stippelen”, aldus Bert De Brabandere, die meegeeft dat begeleiders van honden op heden altijd in het bezit moeten zijn van zakjes om de hondenpoep op te ruimen. (MM)