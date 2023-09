Achter de schermen van het Grand Casino van Knokke-Heist: “Onlangs ging iemand hier naar buiten met 60.000 euro”

De eerste meters van de Koninklijke Baan vormen het decor voor een van de absolute iconen van onze kust. Het Grand Casino van Knokke-Heist bepaalt al sinds 1930 mee de skyline van de mondaine badplaats en 93 jaar na zijn geboorte staat de plek nog steeds garant voor tijdloze en tegelijk toegankelijke klasse. “We zijn trots op ons verleden”, zegt directeur Thomas Van Cromphout. “Wij ademen nog de grandeur van vroeger, maar blijven ambitieus. Tegen 2028 willen we een nieuwe óndergrondse speelhal in gebruik nemen.”

Royale Route De Koninklijke Baan bestaat 90 jaar. Om dit jubileum te vieren rijdt onze reporter Philippe Verhaest langs de iconische N34… op zoek naar verhalen tussen Knokke en De Panne. Aftrappen doen we in het Grand Casino van Knokke-Heist.

Het gerinkel en gezoem van de slotmachines, de croupier die met vaste stem rien ne va plus door de speelzaal laat weergalmen… in Knokke-Heist is het al sinds 1930 even vertrouwd als het eb en vloed van de altijd terugkerende Noordzee, die amper honderd meter verderop het ruisende water tot in het Grand Casino laat echoën.

Absolute wereldsterren als Nat King Cole en Ray Charles traden in het Grand Casino op, net als de legendarische Frank Sinatra

De geschiedenis van de plek gaat terug tot de late jaren twintig van de vorige eeuw. In die roaring twenties werden plannen gemaakt om een casino uit de toen nog ongerepte duinen te laten rijzen. In opdracht van de Antwerpse familie Nellens werd het gebouw in amper één jaar tijd opgetrokken, om in 1930 officieel de deuren open te zwaaien. 93 jaar later kijkt de statige gevel nog altijd over zeedijk en strand uit en mochten de muren kunnen spreken, ze zouden geen seconde hun mond kunnen houden.

Roemrijk verleden

Duik even mee in het roemrijke verleden van wat al snel na de start uitgroeide tot dé hotspot van de Belgische kust. Absolute wereldsterren als Nat King Cole en Ray Charles traden er op, net als Edith Piaf, Jacques Brel en zelfs de legendarische Frank Sinatra. En dan laten we het contingent tot de verbeelding sprekende schilders en kunstenaars dat er ooit exposeerde, nog ongemoeid. Salvador Dali, Pablo Picasso, Panamarenko, Andy Warhol, René Magritte… Die laatste tooide de naar hem vernoemde zaal zelfs met het 360 graden-kunstwerk Het Betoverde Rijk.

Je hebt het al door: van het Knokse casino zijn er geen dertien in een dozijn. Deze plek is uniek.

“Daar zijn we ons van bewust”, glimlacht casinodirecteur Thomas Van Cromphout (33), bijgestaan door marketingmanager Sam De Rycke (45). “Elk hoekje ademt hier geschiedenis. We zijn ook trots op de jaren die achter ons liggen. We zijn niet alleen een van de oudste casino’s van het land, we zijn de voorbije jaren ook twee keer op rij tot beste casino verkozen. Dat bewijst dat de tijd hier allesbehalve is blijven stilstaan. Het gebouw is nog exact hetzelfde als een kleine eeuw geleden, al komt daar straks ook verandering in.”

365 dagen per jaar open

Daarover later meer, eerst duiken we in het hart van het casino: de speelhal. “De kern van ons bestaan”, stelt Thomas. “Wij beschouwen het Grand Casino als een ontmoetingsplaats, een plek waar entertainment en gezelligheid de boventoon hebben. Onze speelzaal is 365 dagen per jaar open, we sluiten nooit. Kerstmis, oudejaarsavond… Onze speeltafels en slots zijn altijd in gebruik. Op zo’n dagen is de sfeer hier nog net dat tikkeltje specialer.”

“Overdag zien we een iets ouders publiek, mensen die hier zelfs bijna elke dag over de vloer komen. ‘s Avonds en in het weekend ontdekken jongere mensen ons”

En wie komt nu een gokje wagen, daar op Knokse bodem? “Een erg divers publiek. Overdag zien we een iets ouder publiek, mensen die hier zelfs zo goed als elke dag over de vloer komen. Niet enkel om hun kans te wagen, ook voor een babbeltje met koffie en een taartje erbij. ‘s Avonds en tijdens de weekends zien we jongere mensen ons ontdekken. Dat aantal zit de laatste jaren weer in stijgende lijn, want het casino is het perfecte avondje uit. Dit jaar zullen we afklokken op om en bij de 100.000 bezoekers, een cijfer dat elk jaar iets hoger ligt.”

De klanten komen lang niet allemaal uit eigen gouw en land. “Een kwart van onze klanten is buitenlander. Veel Nederlanders uiteraard, maar ook Duitsers, Britten… Onlangs sprak ik nog met mensen uit Hong Kong, de Verenigde Staten en Nepal. En die zijn vol lof over ons casino.”

Wereld zonder zorgen

Het clichébeeld dat Knokke-Heist een eerder poshy achterban heeft, klopt volgens Thomas totaal niet. “Wij zien hier alle soorten mensen”, glimlacht hij. “En maar goed ook, want we zijn er voor iedereen. Al hanteren we wel enkele vuistregels. Casual chic is onze dresscode en wie bijvoorbeeld wat boven zijn theewater is, komt er gewoon niet in. Wij willen een veilige omgeving garanderen, waar je je even in een andere wereld – eentje zonder de zorgen van daarbuiten – kan wanen. Daarom hebben we ook een try-outpakket in het leven geroepen. Voor 25 euro krijg je een glaasje champagne en 20 euro aan speelchips. Erg laagdrempelig, maar tegelijk bewaken we als een goeie huisvader onze waarden. Wij willen de grandeur uit lang vervlogen tijden blijven ademen, maar dan op moderne leest geschoeid.”

“Deze zomer nog ging hier iemand naar huis met 60.000 euro winst. Dankzij een royal flush tijdens het pokeren. Dan laten we met plezier een flesje champagne aanrukken”

Die huisvader houdt ook een oogje in het zeil. “Als we zien dat iemand tijdens het gokken de pedalen verliest, zullen we ingrijpen. Niemand wordt daar beter van. Onze gasten niet, het casino evenmin. Wat heb je eraan als iemand zegt dat hij bij ons een zak geld heeft verspeeld? Ook dát bedoelen we met een veilige omgeving. Het omgekeerde maakt ons dan weer wel blij. Deze zomer nog ging hier iemand naar huis met 60.000 euro winst. Dankzij een royal flush tijdens het pokeren. Dan laten we met plezier een flesje champagne aanrukken.”

Speelhal ónder de grond

De toekomst ziet er veelbelovend uit. Aan de overkant van het Grand Casino steekt het klassehotel La Réserve net in een nagelnieuw jasje, binnen afzienbare tijd moet hetzelfde gebeuren met het casino. “Het plan is om onder het Canada Square, het plein voor onze hoofdingang, een nieuwe ondergrondse speelhal te bouwen. Daarvoor werken we intens samen met het gemeentebestuur, dat ook eigenaar is van dit complex. Bedoeling is dat we de nieuwe zaal in 2028 in gebruik kunnen nemen, daarna volgt de renovatie van het gebouw. Mét respect voor architectuur en verleden. De iconische gevel langs de zeedijk blijft behouden. Het zou ook niet bij ons passen om plots met metershoge glaspartijen en schreeuwerige ledverlichting te beginnen werken.”

“Sowieso kijken we erg uit naar de vernieuwingen. Er wordt al lang over gesproken, nu staan ze écht voor de deur. En wanneer we onze honderdste verjaardag mogen vieren, zal dat in een state of the art casinogebouw zijn, maar nog altijd met de klasse die ze van ons gewoon zijn.”