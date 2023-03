Acht voorstellen voor Burgerbudget: van babbelbank tot speelbos

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle lanceerde eind vorig jaar een Burgerbudget. Tien verenigingen of personen dienden een voorstel in, waarvan acht ontvankelijk werden verklaard. Nu moeten de inwoners hun stem uitbrengen.

De Landelijke Gilde wil het Burgerbudget aanwenden voor het plaatsen van een babbelbank aan het vijverpark, langs de spoorweg of aan woonzorgcentrum De Boomgaard. Het geraamde budget voor dit voorstel bedraagt 400 euro. Gilke Schier vraagt dan weer 4.996 euro voor de realisatie van een hondenlosloopweide. “Steeds meer inwoners hebben geen grote tuin en zijn op zoek naar een losloopweide voor hun hond”, zegt Gilke. “We stellen voor om een weide aan te leggen bij het woonzorgcentrum.”

De Kunstkring 20-10 pleit dan weer voor een kunstzinnige rustplek in de natuur, goed voor een geraamd budget van 5.000 euro. “In het vijverpark, of op een andere goede locatie, worden twee tafels met vier stoelen en een tafel met zes stoelen geplaatst in gewapend beton”, staat in het voorstel te lezen.

Projectie op kerk

Kermiscomité Poelkapelle wil het Burgerbudget aangrijpen om de kerstverlichting in het dorp te optimaliseren. “We willen een sterke projector aankopen om in de winterperiode afbeeldingen te projecteren op de kerk van Poelkapelle”, klinkt het bij het kermiscomité, dat 4.839 euro vraagt.

De ouderraad van vrije basisschool Langemark berekende 7.126 euro nodig te hebben om een stukje verwilderd bos van de school om te toveren tot een mini-speelbos van 200 m². “De kinderen komen zo in contact met de natuur in een veilige omgeving, een meerwaarde in het bijzonder voor kinderen die opgroeien zonder tuin”, klinkt het bij de ouderraad, die 2.178 euro eigen middelen wil inbrengen voor het project.

Picknickbanken

Michiel Bonte van Weerstation Langemark hoopt 2.672 euro te krijgen om twee meteostations en een minidrone aan te kopen. “Met deze investeringen worden zowel inwoners als bestuur ondersteund op vlak van weersverwachting, stormwaarschuwingen, zout strooien…”, zegt Michiel.

Bij jeugdhuis De Flodder zijn de picknickbanken dringend aan vernieuwing toe. Het geraamd budget hiervoor bedraagt 3.300 euro.

Wielerclub De Verenigde Sportvrienden Hoger Op ten slotte wil de huidige omloop ter hoogte van het bufferbekken uitbreiden tot een lengte van ongeveer 1.000 meter. “Daarbovenop willen we een trappenpartij aanleggen en een balkenhindernis. Kortom, we maken van het huidige terrein een volwaardig terrein waar BMX’ers, veldrijders en mountainbikers kunnen crossen”, klinkt het in het voorstel, dat 5.430 euro moet kosten.

Nu is het de beurt aan de inwoners van Langemark-Poelkapelle om de voorstellen te bekijken en op hun favoriet te stemmen. Dit kan nog tot en met zaterdag 15 april via deze website. Elk voorstel dat door minstens 25 unieke bezoekers gekozen wordt, gaat door naar de volgende fase waarin een jury alle voorstellen zal aftoetsen aan een aantal criteria zoals originaliteit, de geschatte impact op de buurt en haalbaarheid van het project. Ten slotte kent de jury aan de goedgekeurde voorstellen een bedrag toe. Er is 20.000 euro beschikbaar. Per project kan je maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen. De projecten die het uiteindelijk halen, krijgen twee jaar de tijd om uitgevoerd te worden.