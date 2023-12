Acht nieuwe struikelstenen in Brugge voor herdenking slachtoffers van het naziregime

Als eerbetoon aan de slachtoffers van het nazisme plaatst Stad Brugge op verschillende plaatsen acht nieuwe Struikelstenen. Dit bijzondere project, bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, herinnert aan de levens van degenen die onder het naziregime hebben geleden.

De Struikelstenen, kleine messing plaatjes van 10×10 cm, worden op het voetpad voor de laatst bekende woonplaats van een slachtoffer geplaatst. Ze vertegenwoordigen een breed scala aan mensen, waaronder joden, politieke vervolgden, verzetsmensen, Roma en Sinti, homoseksuelen en anderen wier levens door de nazi’s als ‘niet waardig’ werden beschouwd.

Grootste monument

Het totale aantal geplaatste stenen telt al meer dan 100.000 in ruim tweeduizend steden in heel Europa, waarmee dit initiatief het grootste herdenkingsmonument ter wereld vormt.

Het project is een community-initiatief, waarbij de werkgroep ‘Struikelstenen Brugge’, samengebracht door Avansa, in samenwerking met het Brugse stadsarchief, de dienst Lokaal Mondiaal en Erfgoedcel Brugge beslist over de plaatsing van elke Struikelsteen.

Waarschuwing

“Laat deze stenen dienen als een waarschuwing tegen onverschilligheid en verdeeldheid. Laten we samen streven naar een wereld waar respect voor diversiteit en menselijke waardigheid centraal staan”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Om deze boodschap ook tot bij het grote publiek te brengen ontwikkelde de Erfgoedcel Brugge een tour in de erfgoedapp. Hier worden de persoonlijke verhalen gebracht via audio, beeld- en tekstmateriaal. De app is ook onderdeel van een educatief pakket gericht op het onderwijs. Het pakket wordt nu nog volop getest en wordt in 2024 gelanceerd. Zo betrekken we ook de toekomstige generatie bij dit verhaal.”

Verzetslieden

Deze maand worden acht nieuwe Struikelstenen geplaatst. Daarmee worden negen slachtoffers van de nazi’s en verzetshelden herdacht. Het gaat om:

Hector Joye, Sint-Jorisstraat 69, Brugge, verzetsman en politiek gevangene

Norbert Vanbeveren, Karel De Stoutelaan 70, Brugge, verzetsman en politiek gevangene

Jacky Borzykowski/Barkan, Brieversweg 83, Sint-Kruis, Joods kind op de vlucht

Eduard Zimmerman, Kastanjelaan 4, Sint-Kruis, Joods kind op de vlucht

Cyriel Huys, Westkapelse steenweg 44, Dudzele, verzetsman en politiek gevangene

Bertha en Albert Serreyn, Serreynstraat 22, Sint-Andries, verzetslui en politiek gevangene

Renaat Vandevoorde, Mortierstraat 46, Brugge, verplicht tewerkgestelde in Duitsland

Leon Pollet, Geervelde 56, Assebroek, verzetsman en politiek gevangene.

Info: www.struikelstenenbrugge.be