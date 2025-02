Acht modezaken showen collecties op nieuwe editie van Catwalk: “Tonen wat Poperinge te bieden heeft”

De zevende editie van Catwalk staat op donderdag 20 maart op het programma. Acht modezaken uit de hoppestad staan te popelen om hun lente- en zomercollecties aan het grote publiek te laten zien. De festiviteiten gaan door in de feestzaal Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge.

“Dit jaar worden gasten extra verwend met een feestelijke receptie en een verfijnde walking dinner voor de modeshow. Achteraf volgt een dessertbuffet met afterparty. Iedereen krijgt een goodiebag met een leuk aandenken cadeau”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher.

“De acht deelnemende modezaken willen samen laten zien wat Poperinge allemaal te bieden heeft. Door samen te werken kunnen ze hun klanten een prachtige avond presenteren met een ruim aanbod aan kledij en accessoires. De deelnemende modezaken en accessoirewinkels zijn: Boetiek Arkiz, Belle a Mie, A-Mode, Kiki Womens Wear, Nancy en Ko, Triplette Boutique, Autry en Optiek Dejonghe. Zowel vrouwen- en mannenmode, lingerie, avondkledij als brillencollecties zullen te zien zijn, voldoende variatie dus en voor elk wat wils.”

Primeur

“Tijdens Catwalk zal deelnemende modezaak Triplette Boutique pas een kleine maand geopend zijn. Virginie Masson opent haar winkel met vrouwen- en mannenmode op 28 februari in de Couthoflaan 20 in Proven. Catwalk wordt het ideale moment om kennis te maken met deze nieuwe winkel”, aldus Dejaegher.

De opening van Triplette Boutique aan de Couthoflaan 20A in Proven is op vrijdag 28 februari, de 39ste verjaardag van Virginie. Tijdens het openingsweekend kan je genieten van hapjes, drankjes en acties. De winkel is doorlopend open van 10 tot 18 .”

Tickets

Tickets kosten in de eerste wave 50 euro per persoon, met drank en eten inbegrepen tot de afterparty. Vanaf de afterparty is de drank betalend. In wave twee, vanaf 1 maart, kost een ticket 55 euro. Tickets kan je online kopen of bij één van de deelnemende handelszaken.

De deuren openen met een feestelijke receptie om 18.45 uur, walking dinner start om 19.30 uur. De modeshow begint om 21 uur en smullen van het dessertbuffet kan vanaf 22.15 uur. De afterparty gaat van start om 23 uur.