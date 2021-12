Achilles (15) uit Izegem wil in 2022 door het leven gaan als Laura: “Ik heb me altijd een meisje gevoeld”

Achilles Wybaillie (15) uit zich als transgender en gaat voortaan als jongedame door het leven. “Je krijgt altijd wel eens een scheve reactie, maar het overgrote deel is positief”, klinkt het bij Achilles die voortaan Laura zal heten. “Ik bereid me ook voor op een hormonenbehandeling en later een operatie. Maar ik wil hier mijn verhaal doen om mensen die hetzelfde voelen een hart onder de riem te steken”, zegt ze, geruggensteund door haar mama.

Achilles Wybaillie (15) wil vanaf 2022 als Laura door het leven stappen. Ze werd geboren als jongen, maar al van kindsbeen af voelde ze zich een meisje. “Dat is al zo in mijn verste herinneringen. Ik liep ook altijd in mijn mama’s kleren rond en was altijd geïnteresseerd in make-up. Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat ik eigenlijk een meisje was.”

Met haar verhaal stapte ze zelf op ons af. “Ik wil dit eens vertellen. Er zijn meer mensen dan je denkt die hetzelfde doormaken. Voor hen heb ik één boodschap: ga ervoor!” Met de goedkeuring van mama Anneke Vandommele vertelt ze aan de keukentafel in de Lendeleedsestraat in Izegem heel open over haar gevoelens. “Twee jaar geleden is alles wat in een stroomversnelling gekomen. Toen besefte ik dat ik een transgender was. Ik ben zaken beginnen opzoeken en in maart van vorig jaar heb ik dan ook contact gezocht met het ziekenhuis. Daar mocht ik al bij de psycholoog langs en bij de endocrinoloog die me onderzocht en waarvan ik uitleg kreeg over de hormonenbehandeling. Die is nu nog niet gestart, maar eens dat gebeurd is, wil ik toeleven naar een operatie. Maar dat zal wellicht nog een tweetal jaar op zich laten wachten.”

Zoektocht naar naam

De plannen zijn concreet, ook die voor een naamsverandering. “Je eigen naam kiezen, zo makkelijk is dat eigenlijk niet. Ik heb er in totaal zes maanden over gedaan. Het zal Laura worden, een redelijk neutrale naam die ik goed vind klinken. Ik gebruik die naam nu ook al, maar vindt het evenmin erg als iemand me nog eens Achilles (uitspreken zoals de figuur uit de Griekse mythologie, red.) noemt.”

Als iemand die dezelfde gevoelens heeft met vragen zit, dan sta ik altijd klaar om die te helpen

Schroom heeft Laura niet, ze heeft ook heel wat volgers op sociale media en lanceert ook filmpjes op TikTok. “Mijn haar is nu al een tijdje lang, ik kleed me net als mijn leeftijdsgenotes en ik zou ook graag nog iets doen aan mijn stem. Al valt dat al bij al nog mee. Maar als ook die stem juist zit, zal ik nog meer zelfzeker zijn.”

De lagere school liep Laura aan SBS De Octopus in Roeselare, het middelbaar volgt ze nu in de Burgerschool waar ze de richting Ondernemen en Communicatie (het vroegere Handel-Talen) volgt. “Ik vertoef ook veel in Roeselare. Daar kent haast iedereen mijn verhaal. Uiteraard krijg je wel eens een rare opmerking, maar voor het overgrote deel reageren de jongeren positief. Ik ga dan ook graag shoppen met mijn vriendinnen en uiteraard ook met mijn mama.”

Laura ontvangt ook veel berichtjes. “Als iemand met vragen zit, probeer ik die te helpen. Zelf heb ik destijds ook zo mijn weg gezocht, dan praatte ik anoniem met mensen die hetzelfde doormaken. Al is ieder verhaal anders natuurlijk, maar praten helpt echt.”

Warmste week

Ondertussen loopt De Warmste Week in het toepasselijke thema ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. “Inderdaad ook van toepassing op mij. Maar het is niet zo dat ik me daardoor nauw betrokken voel bij De Warmste Week.” Aandacht voor de LGBTQ-problematiek moet er zijn, vindt ze. “Maar ook niet overdreven. Daardoor leg je te veel de nadruk op het verschil. Maar we zijn allemaal mensen en die zijn allemaal gelijk en tegelijk verschillend.”

Achilles zou graag de naamsverandering laten doorvoeren op het einde van dit jaar. “Ik had ook al contact met de burgemeester”, zegt ze. “Maar mijn nieuwe naam zou een mooi nieuwjaarscadeau zijn.”

Mentaal is Laura er dus al helemaal klaar voor. “Ik heb de switch dus al een tijdje geleden gemaakt, de knop is bij mij volledig omgedraaid. Het was niet zo dat ik ongelukkig was als jongen, maar ik ben gewoon een meisje.”

Ook bij haar familie krijgt Laura steun. “Het is niet altijd voor iedereen even makkelijk, maar het is mijn keuze. En ik ondervind steeds meer dat ik niet alleen sta. Ik ken hier nog iemand in Izegem die op het punt staat de switch te maken, maar dat moet ze doen wanneer ze er klaar voor is.”