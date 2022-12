Achille (5) gaat naar kleuterklas in Boeschepe: “Tweetaligheid kan alleen maar een meerwaarde zijn”

In vijf jaar tijd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal Vlaamse leerlingen die in een van onze buurlanden naar school gaan. Achille (5), het zoontje van Michiel Derycke en Valérie Pattyn, gaat naar school in Boeschepe. “Het is goed voor zijn ontwikkeling, en het was praktisch eenvoudiger.”

Hoewel het om kleine aantallen gaat, stijgt het aantal Vlaamse leerlingen die in het buitenland naar school gaan opvallend. In 2014-2015 ging het om 478, vijf jaar later waren dat er al 605.

“Die stijging heeft vooral te maken met het aantal Vlaamse leerlingen die voor een Nederlandse school kiezen”, licht Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) toe. “Dat stijgt van 275 in 2014-2015 naar 474 in 2020-2021. Het aantal Vlaamse leerlingen die in Frankrijk les volgen, bleef de laatste jaren vrij stabiel. Het aantal leerlingen die in Duitsland en Luxemburg school volgen, is bijzonder klein.”

Achille is een van de Vlaamse kinderen die in het buitenland naar school gaan. Het gezin van Michiel Derycke (33) en Valérie Pattyn (32) woont in Abele, hun zoontje gaat naar Victor Hugo, de kleuterschool in Boeschepe. Achille zit in de derde kleuterklas.

Jong geleerd…

“Onze keuze was er een omwille van – onder meer – zijn persoonlijke ontwikkeling. Het lijkt ons een grote meerwaarde om hem op jonge leeftijd een andere taal, andere cultuur… te laten ontdekken. We willen dat Achille zijn taalgevoeligheid kan ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je in onze streek tweetalig bent. Dat kan alleen maar een meerwaarde en verrijking zijn”, zegt Valérie, die in lokaal dienstencentrum De Buurtbres in Poperinge werkt; Michiel is zelfstandig landbouwer. “Mijn papa is afkomstig uit Wallonië en is hier in de streek komen wonen. Zelf kan ik mijn plan trekken in het Frans. Onbewust heeft de keuze voor een Franse school misschien ook daarmee te maken.”

“Naar Boeschepe trekken was ook praktischer. Voor ons is de school in Boeschepe dichter dan de school in Abele. De kinderen naar Abele naar school laten gaan, zou betekenen dat we ook de drukke Frans-Vlaanderenlaan moeten oversteken. Daarnaast vinden we dat er in Boeschepe een goede regeling is. Achille gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school, telkens van 8.30 tot 16.30 uur. Op woensdag is er geen school voor hem. Dat valt dus goed te regelen.”

Thuis spreekt hij geen Frans, maar in zijn spel zingt of telt hij wel eens in het Frans

Broertje Gustave (2) gaat momenteel nog naar de crèche, maar het is de bedoeling dat hij met Achille naar Boeschepe naar school gaat. “We zullen proberen om de kinderen ook hun lagere school in Boeschepe te laten doen. Dat moeten ze natuurlijk ook zelf zien zitten. Het belangrijkste is dat de kinderen gelukkig zijn.”

“Achille amuseert zich in Boeschepe en gaat graag naar school. Hij zit daar sinds de peuterklas, en in het begin was het wel even lastig. Het was toen ook de coronaperiode en we mochten hem enkel afzetten aan school. De eerste week waren er veel traantjes, maar na twee weken was dat al veel beter. In het begin zei hij niet veel op school, maar dat liep vlug los. Thuis spreekt hij geen Frans, maar in zijn spel gebeurt het wel eens dat hij zingt of telt in het Frans. In de klas praat hij wel vlot Frans met zijn klasgenootjes.”

Andersom minder

En hoe zit het andersom? In het schooljaar 2018-2019 kwamen nog 3.262 leerlingen vanuit onze buurlanden naar school in Vlaanderen. Sinds de coronacrisis is dat aantal met 8,65 procent gedaald, tot 2.980 leerlingen in het schooljaar 2021-22.

“Voor Franse kinderen die les volgen in Vlaanderen is het taalaspect belangrijk. Meestal zijn het de ouders die hun kinderen echt het Nederlands willen meegeven. In Noord-Frankrijk is er een groeiende belangstelling voor het Nederlands. Wat Nederlandse kinderen op onze Vlaamse schoolbanken betreft, liep het aantal terug van 3.064 in 2018-19 tot 2.771 nu. Het aantal leerlingen uit Duitsland en Frankrijk steeg wel, van respectievelijk 8 naar 13 en van 183 naar 189. Het aantal leerlingen uit Luxemburg bleef gelijk, op 7”, aldus nog Vlaams Parlementslid Vandromme. (LBR)