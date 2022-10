Acanthus Wellness in Pecq verzegeld: nog onduidelijk of er gevolgen zijn voor vestiging in Hulste

Acanthus Wellness, de erotische club in Pecq en zusterfiliaal van de swingersclub uit Hulste, is dicht. Na een onaangekondigde controle door de sociale inspectie werd de politie opgetrommeld om de zaak te verzegelen. “We spreken over een indrukwekkende waslijst aan gebreken en overtredingen waardoor de zaak nog een tijdlang dicht zal blijven”, klinkt het bij de ordediensten.

Acanthus, geen andere naam die België zo op de erotische kaart wist te zetten. De parenclub uit Hulste groeide de afgelopen decennia uit tot de grootste in zijn soort en kon lang als absolute referentie door het leven gaan. Later volgde een wellnesscentrum in het Waalse Pecq, waarbij ook de libertijnse insteek behouden bleef. Het verhaal van het filiaal in Pecq schijnt echter aan een nieuw hoofdstuk te zijn begonnen, waarbij de deuren voor onbepaalde tijd gesloten blijven. Politiezegels aan de gevel geven te kennen dat bezoekers van het wellnesscentrum nog even op hun honger zullen blijven zitten.

Inval

“Het klopt inderdaad dat er een inval is geweest door de politie, dit in het kader van een controle op de sociale wetgeving”, verklaarde burgemeester Aurelien Brabant achteraf. “De zaak blijft gesloten tot alles opnieuw in regel is.”

Het verhaal wordt bevestigd door politiezone Val de l’Escaut. “Al dienen we te verduidelijken dat de politie hier enkel bijstand heeft geleverd”, klinkt het in een verklaring. “De federale overheidsdienst die belast is met het uitvoeren van controles op de sociale wetgeving, ging de afgelopen dagen over tot een onaangekondigde controle van het wellnesscentrum. Initieel is de politie daar zelden bij aanwezig maar worden we enkel opgeroepen wanneer meer van de helft van de werknemers niet in regel blijkt te zijn. Dan wordt de zaak onherroepelijk gesloten en verzegeld.”

Waslijst aan inbreuken

“In het geval van de Acanthus werd al snel duidelijk dat zo ongeveer niets in regel was, waardoor een sluiting onvermijdelijk werd. Een waslijst aan inbreuken werd vastgesteld, waarvoor de federale overheidsdienst een proces-verbaal zal opstellen. Een boete zal volgen en de zaak zal pas de deuren kunnen openen wanneer die boete is betaald en wanneer alle overtredingen werden weggewerkt. Het lijkt er dan ook sterk op dat dit niet voor meteen zal zijn en dat de zaak dus nog een eindje gesloten zal blijven.”

Bij Acanthus zelf was niemand bereikbaar voor commentaar. Het is niet duidelijk of de sluiting in Pecq gevolgen zal hebben voor de swingersclub in Ingelmunster.