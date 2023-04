Academie Brugge werkt kunstproject uit met mensen met (jong)dementie

De Academie Brugge (deeltijds kunstonderwijs) zoekt mensen met (jong)dementie om samen met één van hun ateliers voor jongeren een kunstproject uit te werken.

In deze workshopreeks gaan jongeren van de Academie Brugge DKO samen met mensen met (jong)dementie creatief aan de slag rond het thema ‘De Roaring Twenties’.

Vier zaterdagvoormiddagen werken ze onder leiding van een docent beeldende kunst en vrijwilligers vanuit allerlei insteken (kledij, muziek, beeldmateriaal…) rond dit thema.

Dementievriendelijk

Els Robaey, docent beeldende kunst geeft wat duiding: “Met steun van Mintus en dementievriendelijk Brugge hebben we al een viertal jaar een atelier voor mensen met (jong)dementie in de Academie. In het verleden werkten we al eens een project uit in samenwerking met een atelier voor jongeren. Het begon te kriebelen om opnieuw verschillende generaties samen te brengen rond een kunstproject.“

Volgens orthopedagoog Annelore Boone komen er op wekelijkse basis zestien mensen met (jong)dementie naar de Academie: “Met deze gratis workshopreeks hopen we ook nieuwe mensen met (jong)dementie te kunnen bereiken. We werken hiervoor met verschillende lokale partners samen, waaronder het Expertisecentrum Foton.”

De workshopreeks is volledig gratis en staat open voor iedereen met (jong)dementie. Familie, mantelzorgers en/of begeleiders mogen ook mee aansluiten, maar dit is geen vereiste.

De workshopsreeks vindt plaats van zaterdag 22 april t.e.m. zaterdag 13 mei 2023, van 10 tot 12 uur, plaats in de Katelijnestraat 86 in Brugge Brugge

Meer info op www.academiebruggedko.be